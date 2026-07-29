أخبار التكنولوجيا.. هونر تكشف رسميا عن هاتف Honor X7e Plus 5G وميزة جديدة من جوجل هتقلب الموازين ا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بطارية تدوم لأيام ومتانة خارقة! هونر تكشف رسمياً عن هاتف Honor X7e Plus 5G

كشفت شركة Honor النقاب عن هاتف Honor X7e ، وهو هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الرابع (4G) بشاشة 120 هرتز وبطارية 7500 مللي أمبير. والآن، كشفت الشركة النقاب عن هاتف Honor X7e Plus 5G، الذي يتميز بتقنية الجيل الخامس (5G)، وبطارية أكبر، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، ومعالج Snapdragon، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول مواصفاته وميزاته وسعره وتوافره

تحديث تاريخي من واتساب.. اتصل من الكمبيوتر مباشرة وميزات جديدة كلياً

أعلنت واتساب رسمياً عن إطلاق دعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الويب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من ميزات الاتصال الجديدة.

أصبح تطبيق واتساب ويب متاحًا الآن، ويدعم المكالمات الصوتية والمرئية، سواءً كانت فردية أو جماعية، دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق. وقد خضع هذا التطبيق للاختبار لعدة أشهر، ولكنه متوفر رسميًا الآن

وحش الطاقة القادم من Oppo.. هاتف بنحافة مذهلة وبطارية تكفيك لأيام

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Oppo A7 Pro Max وقد أكدت الإعلانات التشويقية الرسمية أنه سيحتوي على أكبر بطارية شوهدت في هواتف أوبو على الإطلاق. والآن.

ظهر جهاز آخر من أوبو يحمل رقم الطراز PYE110 في قاعدة بيانات TENAA، كاشفًا عن مواصفاته الأساسية. ويشير منشور حديث على موقع ويبو من قِبل المُسرِّب Bald Panda إلى أنه قد ينتمي إلى سلسلة Oppo A7.



افتح هاتفك تفتح ساعتك .. ميزة جديدة من جوجل هتقلب الموازين ا

يبدو أن جوجل تعمل على تطوير ميزة فتح القفل من الهاتف إلى ساعات بيكسل وستقوم هذه الميزة بفتح ساعتك تلقائيًا بعد فتح هاتفك Pixel المقترن، مما يعكس فعليًا ميزة فتح الساعة الحالية.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن تصل تلك الميزة الحصرية لأجهزة Pixel من خلال تطبيق خدمات الهاتف والساعة المُتصلة من Google.