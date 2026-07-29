قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. هونر تكشف رسميا عن هاتف Honor X7e Plus 5G وميزة جديدة من جوجل هتقلب الموازين ا

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بطارية تدوم لأيام ومتانة خارقة! هونر تكشف رسمياً عن هاتف Honor X7e Plus 5G

 كشفت شركة Honor النقاب عن هاتف Honor X7e ، وهو هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الرابع (4G) بشاشة 120 هرتز وبطارية 7500 مللي أمبير. والآن، كشفت الشركة النقاب عن هاتف Honor X7e Plus 5G، الذي يتميز بتقنية الجيل الخامس (5G)، وبطارية أكبر، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، ومعالج Snapdragon، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول مواصفاته وميزاته وسعره وتوافره

تحديث تاريخي من واتساب.. اتصل من الكمبيوتر مباشرة وميزات جديدة كلياً

أعلنت واتساب رسمياً عن إطلاق دعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الويب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من ميزات الاتصال الجديدة.

أصبح تطبيق واتساب ويب متاحًا الآن، ويدعم المكالمات الصوتية والمرئية، سواءً كانت فردية أو جماعية، دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق. وقد خضع هذا التطبيق للاختبار لعدة أشهر، ولكنه متوفر رسميًا الآن

وحش الطاقة القادم من Oppo.. هاتف بنحافة مذهلة وبطارية تكفيك لأيام

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Oppo A7 Pro Max  وقد أكدت الإعلانات التشويقية الرسمية أنه سيحتوي على أكبر بطارية شوهدت في هواتف أوبو على الإطلاق. والآن. 

ظهر جهاز آخر من أوبو يحمل رقم الطراز PYE110 في قاعدة بيانات TENAA، كاشفًا عن مواصفاته الأساسية. ويشير منشور حديث على موقع ويبو من قِبل المُسرِّب Bald Panda إلى أنه قد ينتمي إلى سلسلة Oppo A7.


افتح هاتفك تفتح ساعتك .. ميزة جديدة من جوجل هتقلب الموازين ا

يبدو أن جوجل تعمل على تطوير ميزة فتح القفل من الهاتف إلى ساعات بيكسل وستقوم هذه الميزة بفتح ساعتك تلقائيًا بعد فتح هاتفك Pixel المقترن، مما يعكس فعليًا ميزة فتح الساعة الحالية.
على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن تصل تلك الميزة الحصرية لأجهزة Pixel من خلال تطبيق خدمات الهاتف والساعة المُتصلة من Google.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات هاتف ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

عياد رزق

عياد رزق: الرئيس السيسي حريص على تعزيز الشراكات الأفريقية وتحقيق التنمية بالقارة

النائب سامي نصر الله

صناعة البرلمان: التحول الرقمي في القطاع الصناعي يعزز الاستثمار ويقود الصناعة المصرية نحو آفاق أكثر تنافسية

مصطفى كشر

برلماني: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد