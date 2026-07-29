ببِطارِية عملاقة وتصميم مذهل.. iQOO تستعد لِإطلاقِ هاتفها الجديد Z11

تُضيف شركة iQOO طرازًا جديدًا إلى سلسلة Z11 ساعيةً هذه المرة إلى تقديم مزيجٍ متناغم من الأداء والتصميم في فئة الهواتف المتوسطة. بعد الإطلاق الأخير لهاتفي Z11 Lite و Z11x 5G ، من المتوقع وصول هاتف iQOO Z11 الشهر المقبل.

بحسب تفاصيل حصرية نُشرت على موقع Gadgets 360، من المتوقع أن يأتي هاتف iQOO Z11 بمعالج MediaTek ثماني النواة Dimensity 7500 Turbo ومن المتوقع أيضاً أن تأتي النسخة بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد، مما يمنحها مظهراً أكثر فخامة مقارنةً بالعديد من الهواتف المنافسة ذات الشاشات المسطحة.

هاتف iQOO Z11

أُطلق هاتف iQOO Z11 بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1260 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، ومعدل استجابة للمس 300 هرتز

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8500 (بتقنية تصنيع 3 نانومتر) وبطارية ضخمة بسعة 9020 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 90 واط. يضم الهاتف كاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، والثانية بدقة 2 ميجابكسل لاستشعار العمق، بينما تتولى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل التقاط صور السيلفي.

يشير التحول إلى معالج Dimensity 7500 Turbo وإضافة شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد إلى أن شركة iQOO تسعى إلى استقطاب شريحة أوسع من المستخدمين، بدلاً من الاقتصار على المشترين الذين يفضلون الأداء مقابل السعر. وقد يكون لارتفاع أسعار المكونات مؤخراً تأثيرٌ أيضاً على اختيار المعالج.

ميزات هاتف iQOO Z11

لم تُكشف بعدُ المواصفات الكاملة، بما في ذلك سعة البطارية وسرعة الشحن وإعدادات الكاميرا والبرمجيات. لطالما تميزت سلسلة Z11 بعمر بطارية طويل وأداء متوسط ​​المدى قوي، ومن المتوقع أن يحافظ الطراز القياسي على هذه المزايا.

مع اقتراب موعد الإطلاق، من المتوقع أن تكشف iQOO عن بعض التفاصيل الرسمية قريبًا.