18 دولاراً شهرياً .. آبل تطلق خدمة تأجير هواتف آيفون رسمياً

كشفت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية العالمية عن عزم شركة "آبل" (Apple) إطلاق خدمة جديدة تتيح للمستخدمين تأجير هواتف "آيفون" (iPhone) مقابل اشتراك شهري يبدأ من 17.99 دولاراً أمريكياً، وذلك عبر اتفاقية شراكة واستحواذ تشغيلي مع شبكة الدفع الإلكتروني السويدية "كلارنا" (Klarna).

تفاصيل برنامج تأجير هواتف iPhone والشراكة مع Klarna

وبحسب ما أورده موقع “سي إن بي سي”، تتيح الشراكة الجديدة للعملاء الحصول على أحدث طرازات هواتف آيفون وفق نظام التقسيط المباشر والاشتراك المالي الميسر، دون الحاجة لدفع القيمة الكاملة للجهاز عند الشراء المباشر.

وأوضح التقرير أن القيمة الشهرية المحددة بـ 17.99 دولاراً تشمل الطرازات الأساسية، مع إمكانية تحديث الهاتف سنوياً والحصول على الإصدار الأحدث فور نزوله للأسواق، بشرط تسليم الجهاز القديم بحالة جيدة وفق معايير الفحص المعتمدة من آبل وكلارنا.

المزايا المرفقة والخدمات المدمجة بالاشتراك الشهرية

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن حزمة التأجير الشهرية تتضمن خدمات ضمان وحماية إضافية عبر برامج Samsung Care أو AppleCare المتخصصة، مما يوفر تغطية للمستخدمين ضد الأعطال الفنية والتلف الناتج عن الاستخدام اليومي.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة تعتمد على منصة Klarna لإدارة المديونيات والمعاملات المالية وتدقيق القيمة الائتمانية للمتقدمين، بهدف تسهيل المعاملات المالية وتقليل خطوات الموافقة المسبقة للشراء.

أهداف الاستراتيجية المالية وجدول الطرح بالأسواق

وأشار التقرير الإخباري لشبكة CNBC إلى أن هذه الخطوة تأتي بداخل استراتيجية آبل لتعزيز الإيرادات الدورية المعتمدة على الاشتراكات الرقمية والخدمات، وزيادة معدلات تجديد الأجهزة الذكية بين المستخدمين في ظل ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية.

ولم تحدد الشركة الموعد النهائي لتطوير الخدمة وتوسيعها ليشمل كافة الأسواق العالمية، واكتفت المتابعات الإخبارية بالإشارة إلى البدء الميداني للبرنامج في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المحددة خلال الأسابيع القادمة.