قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضمن بطاقة كأس العالم
نتنياهو : هدفنا مشترك مع ترامب .. إيران لن تحصل على سلاح نووي
النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق “فودافون كاش”
مفاجأة مدويّة | الكشف عن اعتزام إنفانتينو بيع كأس العالم أسهمًا للمستثمرين
مصر : لا يجوز ربط امتثال إسرائيل لالتزاماتها بوقف إطلاق النار بأي شروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

18 دولاراً شهرياً .. آبل تطلق خدمة تأجير هواتف آيفون رسمياً

آبل
آبل
احمد الشريف
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية العالمية عن عزم شركة "آبل" (Apple) إطلاق خدمة جديدة تتيح للمستخدمين تأجير هواتف "آيفون" (iPhone) مقابل اشتراك شهري يبدأ من 17.99 دولاراً أمريكياً، وذلك عبر اتفاقية شراكة واستحواذ تشغيلي مع شبكة الدفع الإلكتروني السويدية "كلارنا" (Klarna).

تفاصيل برنامج تأجير هواتف iPhone والشراكة مع Klarna 

وبحسب ما أورده موقع “سي إن بي سي”، تتيح الشراكة الجديدة للعملاء الحصول على أحدث طرازات هواتف آيفون وفق نظام التقسيط المباشر والاشتراك المالي الميسر، دون الحاجة لدفع القيمة الكاملة للجهاز عند الشراء المباشر.

وأوضح التقرير أن القيمة الشهرية المحددة بـ 17.99 دولاراً تشمل الطرازات الأساسية، مع إمكانية تحديث الهاتف سنوياً والحصول على الإصدار الأحدث فور نزوله للأسواق، بشرط تسليم الجهاز القديم بحالة جيدة وفق معايير الفحص المعتمدة من آبل وكلارنا.

المزايا المرفقة والخدمات المدمجة بالاشتراك الشهرية 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن حزمة التأجير الشهرية تتضمن خدمات ضمان وحماية إضافية عبر برامج Samsung Care أو AppleCare المتخصصة، مما يوفر تغطية للمستخدمين ضد الأعطال الفنية والتلف الناتج عن الاستخدام اليومي.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة تعتمد على منصة Klarna لإدارة المديونيات والمعاملات المالية وتدقيق القيمة الائتمانية للمتقدمين، بهدف تسهيل المعاملات المالية وتقليل خطوات الموافقة المسبقة للشراء.

أهداف الاستراتيجية المالية وجدول الطرح بالأسواق 

وأشار التقرير الإخباري لشبكة CNBC إلى أن هذه الخطوة تأتي بداخل استراتيجية آبل لتعزيز الإيرادات الدورية المعتمدة على الاشتراكات الرقمية والخدمات، وزيادة معدلات تجديد الأجهزة الذكية بين المستخدمين في ظل ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية.

ولم تحدد الشركة الموعد النهائي لتطوير الخدمة وتوسيعها ليشمل كافة الأسواق العالمية، واكتفت المتابعات الإخبارية بالإشارة إلى البدء الميداني للبرنامج في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المحددة خلال الأسابيع القادمة.

iPhone آيفون Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

مكاسب شهرية للذهب رغم الخسائر اليومية

رغم خسائر اليوم.. الذهب يحقق مكاسب تتخطى الـ 1000 جنيه خلال شهر يوليو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك

تراجع جماعي في أسعار العملات اليوم بالبنوك .. ماذا يحدث بسوق الصرف؟

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك يواصل التراجع.. إلى أين وصل قبل نهاية التعاملات

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد