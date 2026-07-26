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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد تحديث الزجاج السائل .. واتساب يختبر تصميمًا جديدًا لفقاعات الدردشة على آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بعد طرح تصميمه الجديد الزجاج السائل Liquid Glass، على نطاق واسع لمعظم مستخدمي تطبيق واتساب على نظام iOS، بدأ تطبيق المراسلة اختبار تغيير بصري جديد يركز هذه المرة على شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات.

واتساب يختبر تصميما جديدا لفقاعات الدردشة على آيفون


ووفقا لتقارير متخصصة، تختبر واتساب حاليا تصميما جديدا لفقاعات الدردشة يمنحها مظهرا أكثر نعومة واستدارة، في خطوة تتماشى مع التحديثات البصرية الأخيرة للتطبيق.


وكانت واتساب قد بدأت قبل أشهر في اختبار تصميم الزجاج السائل مع عدد محدود من المستخدمين عبر منصة TestFlight، قبل أن توسع نطاق طرحه ليصل إلى معظم مستخدمي أجهزة آيفون.


وبالتزامن مع ذلك، رصد موقع WABetaInfo إشارات داخل أكواد التطبيق تشير إلى وجود تغييرات قادمة في تصميم فقاعات الرسائل، قبل أن يبدأ ظهور التصميم الجديد لبعض المستخدمين الذين يستخدمون أحدث نسخة تجريبية عبر TestFlight.


ويظهر التصميم الجديد اختلافا واضحا مقارنة بالشكل الحالي، إذ تتميز الفقاعات القديمة بزوايا مستديرة بشكل محدود مع إطار أكثر وضوحا، بينما تأتي النسخة الجديدة بزوايا أكثر انحناء وشكل أكثر ليونة، ما يجعلها أقرب إلى تصميم فقاعات الرسائل المستخدم في تطبيق iMessage على أجهزة آيفون.

واتساب يختبر تصميما جديدا لفقاعات الدردشة على آيفون


ولا يقتصر التغيير على شكل فقاعات الرسائل فقط، إذ يشمل أيضا طريقة عرض الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وروابط الإنترنت داخل المحادثات، حيث أزالت واتساب الإطار الأخضر المحيط بهذه العناصر، لتمنحها مظهرا أكثر اندماجا ونظافة داخل واجهة الدردشة.


وأشار WABetaInfo إلى أن التصميم الجديد متاح حاليا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية عبر TestFlight، فيما لم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد طرحه رسميا لجميع مستخدمي نظام iOS.

ويشار إلى أن واتساب بدأ مؤخرا في اختبار ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة آيفون، تتيح لهم تغيير أوضاع الميكروفون أثناء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة من داخل واجهة التطبيق، دون الحاجة إلى فتح مركز التحكم في نظام iOS.

فقاعات الرسائل واتساب آيفون

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