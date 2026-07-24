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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسجيل مباشر لآيباد وتحرير PDF .. واتساب يطلق مجموعة مزايا جديدة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن طرح مجموعة جديدة من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المراسلة عبر مختلف الأجهزة، وتشمل التحديثات إمكانية إنشاء حساب واتساب مباشرة على جهاز آيباد.

وذلك إلى جانب تصميما جديدا لتجربة الاستخدام عبر Android Auto وApple CarPlay، إلى جانب دعم عرض وتعديل ملفات PDF ومشاركة الموسيقى عبر حالة واتساب من تطبيقي آبل ميوزيك وسبوتيفاي.

إنشاء حساب واتساب مباشرة على آيباد

تعد إمكانية إنشاء حساب جديد على جهاز آيباد من أبرز الإضافات في التحديث، إذ لم يكن المستخدمون سابقا قادرين على استخدام تطبيق واتساب على الآيباد إلا بعد ربطه بحساب موجود على الهاتف الذكي.

أما الآن، فأصبح بإمكان المستخدم تسجيل حساب واتساب وإعداده مباشرة من خلال تطبيق الآيباد دون الحاجة إلى إقرانه أولا بهاتف.

واتساب

تجربة جديدة لواتساب داخل السيارات

كما أعادت واتساب تصميم واجهته على منصتي Android Auto وApple CarPlay لتوفير تجربة قيادة أكثر سهولة وأمانا.

ويتيح التصميم الجديد للمستخدمين:

- الاستماع إلى الرسائل والرد عليها.
- إجراء المكالمات الصوتية.
- الوصول إلى سجل المكالمات.
- التواصل مع جهات الاتصال المفضلة.

ويمكن تنفيذ هذه المهام مباشرة من شاشة نظام الترفيه في السيارة باستخدام أدوات التحكم دون الحاجة إلى لمس الهاتف.

عرض وتعديل ملفات PDF داخل واتساب

وسعت واتساب أيضا قدرات التعامل مع المستندات على نسخة سطح المكتب والويب، حيث أصبح بإمكان المستخدمين فتح ملفات PDF المرسلة داخل المحادثات مباشرة دون الحاجة إلى تنزيلها مسبقا.

كما أضاف التطبيق أدوات تعديل أساسية تسمح بتمييز النصوص وإضافة ملاحظات وتعليقات على ملفات PDF من داخل واتساب نفسه.

وأوضحت الشركة أن هذه المزايا تعتمد على تقنيات Adobe Acrobat، وهي متوفرة حاليا على WhatsApp Web ونسخة سطح المكتب.

مشاركة الموسيقى عبر حالة واتساب

أضاف واتساب كذلك دعم مشاركة الأغاني عبر ميزة الحالة Status، حيث يمكن للمستخدمين الآن مشاركة المقاطع الموسيقية مباشرة من تطبيقي Apple Music وSpotify، ليتمكن الأصدقاء من معرفة الأغاني التي يستمعون إليها.

وتهدف الميزة الجديدة إلى جعل مشاركة الموسيقى أكثر سهولة، بدلا من الاعتماد على التقاط صور للشاشة أو نسخ الروابط يدويا.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود واتساب المستمرة لتوسيع وظائف التطبيق وجعله أكثر تكاملا بين الهواتف والأجهزة اللوحية والسيارات وأجهزة الكمبيوتر، وأكدت الشركة أن هذه المزايا بدأت بالفعل في الوصول تدريجيا إلى المستخدمين.

واتساب آيباد حالة واتساب

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