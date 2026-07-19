لن تحتاج لمغادرة المكالمة.. واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة آيفون، تتيح لهم تغيير أوضاع الميكروفون أثناء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة من داخل واجهة التطبيق، دون الحاجة إلى فتح مركز التحكم في نظام iOS.

وتوفر الميزة، التي ظهرت في إصدار واتساب لنظام iOS رقم 26.27.74 وفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، اختصارا جديدا للوصول إلى إعدادات معالجة الصوت الخاصة بآبل من شاشة المكالمة نفسها، ما يقلل الخطوات اللازمة للتبديل بين أوضاع الميكروفون المختلفة.

واتساب يسهل لمستخدمي آيفون تغيير إعدادات الميكروفون أثناء المكالمات

وتظهر خيارات الميكروفون ضمن قائمة النقاط الثلاث أثناء المكالمة، حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين ثلاثة أوضاع رئيسية تتضمن:

- الوضع القياسي Standard: يستخدم الإعداد الافتراضي للميكروفون من دون أي معالجة إضافية للصوت.

- عزل الصوت Voice Isolation: يركز على صوت المتحدث ويقلل الضوضاء المحيطة، ما يجعله مناسبا للأماكن المزدحمة أو ذات الضجيج المرتفع.

- الطيف الواسع Wide Spectrum: يلتقط الأصوات المحيطة إلى جانب صوت المستخدم، وهو مناسب عندما يرغب المستخدم في نقل أجواء المكان المحيط.

واتساب يسهل لمستخدمي آيفون تغيير إعدادات الميكروفون أثناء المكالمات

ويمكن تفعيل أي من هذه الخيارات بشكل فوري أثناء استمرار المكالمة، من دون الحاجة إلى إنهائها أو إعادة الاتصال.

ومن المقرر أن تصل الميزة إلى المستخدمين بشكل تدريجي، ما يعني أنها قد لا تكون متاحة لجميع مستخدمي واتساب على آيفون فورا.

كما تقتصر على الأجهزة التي تدعم أوضاع الميكروفون في نظام iOS، بما يشمل أجهزة iPhone XR وiPhone XS والطرازات الأحدث، مع ضرورة تشغيل iOS 15 أو إصدار أحدث.

ويمكن للمستخدمين التأكد من وصول الميزة عبر تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث نسخة متاحة من متجر التطبيقات.

جدير بالذكر أن تطبيق واتساب، يعمل على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابية خاصة بمستخدمي هواتف آيفون، في خطوة قد تمنح مستخدمي نظام iOS لأول مرة بديلا فعليا عن خدمة iCloud لحفظ النسخ الاحتياطية للمحادثات.

ويتضمن الإصدار التجريبي رقم 26.28.10.16 على منصة TestFlight إشارات إلى الخدمة الجديدة، التي ستوفر خطط تخزين متعددة تبدأ بمساحة مجانية تبلغ 2 جيجابايت.