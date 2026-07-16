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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون ببديل جديد لـ iCloud

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب، بهدوء على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابية خاصة بمستخدمي هواتف آيفون، في خطوة قد تمنح مستخدمي نظام iOS لأول مرة بديلا فعليا عن خدمة iCloud لحفظ النسخ الاحتياطية للمحادثات.

وكشف موقع WABetaInfo، المتخصص في متابعة الميزات التجريبية لـ واتساب، أن الإصدار التجريبي 26.28.10.16 على منصة TestFlight يتضمن إشارات إلى الخدمة الجديدة، التي ستوفر خطط تخزين متعددة تبدأ بمساحة مجانية تبلغ 2 جيجابايت.

وستأتي خطط واتساب للتخزين مع تطبيق التشفير من الطرف إلى الطرف End-to-End Encryption، بشكل افتراضي على جميع النسخ الاحتياطية المخزنة، على عكس الوضع الحالي مع iCloud.

خوادم نسخ احتياطي خاصة بـ واتساب

وبحسب التقرير، سيتمكن المستخدمون مستقبلا من اختيار مكان حفظ النسخة الاحتياطية مباشرة من إعدادات النسخ الاحتياطي داخل التطبيق، بينما سيظل iCloud الخيار الافتراضي لمن لا يرغب في تغيير الإعدادات.

نسخ احتياطي خاص بـ واتساب

وتتوافق هذه الخطوة مع ما رصد سابقا في النسخة التجريبية من واتساب على نظام أندرويد خلال شهر أبريل الماضي، حيث ظهرت الخدمة نفسها مع خطط التخزين التالية:

- 2 جيجابايت مجانا.
- 50 جيجابايت مقابل نحو 0.99 دولار شهريا، وهو سعر قريب من أقل باقة iCloud+ التي تقدمها آبل.
- 1 تيرابايت، ويقال إنها قيد التطوير.


مزايا لمستخدمي آيفون والتنقل بين الأنظمة

قد تمثل الخدمة الجديدة فائدة كبيرة لمستخدمي آيفون، خاصة أن المساحة المجانية في iCloud لا تتجاوز 5 جيجابايت، ما يجعل تخصيص مساحة مستقلة لنسخ واتساب الاحتياطية وسيلة لتوفير مساحة iCloud لاستخدامات أخرى مثل الصور والملفات.

كما قد تمهد الخدمة لتسهيل نقل سجل المحادثات بين هواتف آيفون وأندرويد مستقبلا، إذ لن تكون النسخ الاحتياطية مرتبطة بخدمات التخزين السحابي الخاصة بآبل أو جوجل، وهو ما قد يجعل الانتقال بين النظامين أكثر سهولة.

تخصيص مساحة مستقلة لنسخ واتساب

التشفير الافتراضي أبرز التغييرات

أحد أبرز الفروق في الخدمة الجديدة يتعلق بالأمان، فالنسخ الاحتياطية المخزنة على iCloud لا تحصل على التشفير الكامل من الطرف إلى الطرف إلا إذا فعل المستخدم ميزة Advanced Data Protection يدويا من إعدادات آبل.

أما خدمة واتساب السحابية الجديدة، فتشير المعلومات إلى أن التشفير سيكون مفعلا افتراضيا، مع التوصية باستخدام مفاتيح المرور Passkey لحماية الوصول إلى النسخ الاحتياطية، دون إمكانية تعطيل التشفير إلا بالعودة إلى استخدام iCloud.

لم تطرح بعد

ورغم ظهور هذه الميزة في الشيفرة البرمجية للإصدار التجريبي من واتساب على آيفون، فإنها ليست متاحة حتى الآن للمختبرين، كما لم تعلن شركة “ميتا” عن موعد رسمي لإطلاقها للمستخدمين. 

وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد تكشف عنها خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال مراحل الاختبار.

واتساب بديل iCloud آيفون النسخة الاحتياطية

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