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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد واقعة استراليا.. كيف تصل بقايا الفضاء إلى سطح الأرض؟

كرات مجهولة
كرات مجهولة
أمينة الدسوقي

لم يكن صباح ذلك اليوم على أحد شواطئ شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية مختلفا عن غيره أمواج هادئة، ورمال ذهبية، وعائلات جاءت بحثا عن لحظات من الاسترخاء لكن المشهد تبدل في دقائق، عندما لفتت عشرات الكرات المعدنية اللامعة أنظار رواد الشاطئ، متناثرة على الرمال في صورة بدت أقرب إلى مشهد من فيلم خيال علمي.

وخلال ساعات قليلة، تحولت الصور إلى مادة مشتعلة على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ سيل من التكهنات يجتاح الإنترنت البعض تحدث عن نيزك، وآخرون لم يترددوا في وصفها بأنها أجسام قادمة من خارج الأرض، بينما كان التفسير العلمي لا يزال في طريقه إلى الظهور.

الوكالة الفضائية تحسم الجدل

وسط الضجة المتصاعدة، خرجت الوكالة الفضائية الأسترالية لتضع حدًا للروايات المتداولة وبعد فحص أولي، رجحت أن الكرات المعدنية ليست سوى أجزاء من حطام فضائي، يُعتقد أنها أوعية ضغط معدنية انفصلت عن مركبة أو صاروخ أثناء عودته إلى الغلاف الجوي.

وأكدت الوكالة أن الفرق المختصة أزالت الأجسام من الموقع، مشيرة إلى أنها لا تمثل خطرًا مباشرًا على السكان، مع استمرار عمليات المسح تحسبًا لوجود قطع أخرى قد تكون سقطت في المنطقة.

كيف تصل بقايا الفضاء إلى سطح الأرض؟

أعادت الواقعة تسليط الضوء على ملف الحطام الفضائي، وهو الاسم الذي يطلق على بقايا الصواريخ والأقمار الصناعية والمعدات التي تنتهي مهمتها لكنها تبقى تدور في مدار الأرض.

واليوم، تحيط بالكوكب آلاف القطع الكبيرة وملايين الشظايا الصغيرة، إلا أن الغالبية العظمى منها تحترق بالكامل عند دخولها الغلاف الجوي بفعل الاحتكاك الشديد، بينما ينجو جزء محدود فقط ليصل إلى سطح الأرض.

وغالبًا ما تُصمم عمليات إعادة دخول المركبات الفضائية بحيث تسقط بقاياها فوق المحيطات أو في مناطق نائية، لكن بعض المكونات المعدنية شديدة الصلابة تستطيع مقاومة درجات الحرارة الهائلة، لتصل في النهاية إلى اليابسة، كما حدث على الشاطئ الأسترالي.

إذا عثرت على جسم مجهول ماذا يجب أن تفعل؟

استغلت الوكالة الفضائية الأسترالية الواقعة لتوجيه رسالة توعوية للمواطنين، مؤكدة أن التعامل مع أي جسم مجهول يُشتبه في ارتباطه بالحطام الفضائي يجب أن يتم بحذر شديد.

وتوصي الجهات المختصة باتباع ثلاث خطوات أساسية:

عدم لمس الجسم أو محاولة نقله.
الابتعاد عنه وتنبيه الآخرين إلى عدم الاقتراب منه.
إبلاغ الشرطة أو خدمات الطوارئ، لتتولى الجهات الفنية المختصة فحصه والتعامل معه.

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات احترازية، حتى وإن تبين لاحقًا أن الجسم لا يشكل أي تهديد.

لماذا تتحول الأجسام الغامضة سريعًا إلى "زوار من الفضاء"؟

تكشف هذه الحوادث جانبًا مثيرًا من طبيعة البشر؛ فحين تظهر أجسام غير مألوفة في أماكن غير متوقعة، تسبق المخيلة الحقائق، وتتفوق الروايات المثيرة على التفسيرات العلمية.

ففي عصر تنتشر فيه الصور خلال ثوانٍ عبر منصات التواصل، يكفي ظهور جسم معدني مجهول حتى تبدأ القصص بالتمدد: نيزك، مركبة غامضة، أو حتى دليل على وجود كائنات فضائية. بينما يحتاج العلماء إلى الوقت لإجراء الفحوص والتحليلات قبل الوصول إلى استنتاجات دقيقة.

ولهذا تحرص وكالات الفضاء والمؤسسات العلمية على التدخل سريعًا، ليس فقط لتفسير الظاهرة، بل أيضًا لمنع انتشار معلومات مضللة يصعب تصحيحها لاحقًا.

الفضاء يزدحم وهذه الحوادث قد تتكرر

ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، فمنذ سنوات تشهد دول مختلفة سقوط بقايا لمعدات فضائية أثارت موجات من الغموض والجدل، قبل أن تؤكد التحقيقات أنها مجرد أجزاء من صواريخ أو أقمار صناعية انتهت رحلتها.

ويرى خبراء أن التوسع الكبير في إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية سيجعل مثل هذه الوقائع أكثر تكرارًا خلال السنوات المقبلة، وإن ظلت احتمالات سقوطها في مناطق مأهولة منخفضة للغاية.

بين الحقيقة والخيال ينتصر العلم في النهاية

انتهت قصة الكرات المعدنية على الشاطئ الأسترالي كما تبدأ كثير من القصص المثيرة غموض، وصور غريبة، وتكهنات لا تنتهي لكنها انتهت أيضًا بالطريقة التي يفضلها العلم دائمًا؛ بالأدلة والتحليل، لا بالشائعات.

ويبقى الدرس أن عصر السرعة الرقمية يجعل الصورة تنتشر قبل الحقيقة، وأن جسمًا معدنيًا مجهولًا قد يتحول في ساعات إلى "زائر من الفضاء"، قبل أن يكشف التحقيق العلمي أنه مجرد قطعة سقطت من رحلة صنعتها يد الإنسان.

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