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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز ساياكس.. ملايين المشاهدات لـ ديو غامض مع الذكاء الاصطناعي

ساياكس
ساياكس
أحمد أيمن

لم يكن جمهور مطرب الراب الشهير "ساياكس"، يتوقع أن يتحول مقطع غنائي قصير إلى واحدة من أكثر المفاجآت إثارة للجدل في عالم الموسيقى خلال الأيام الماضية. 

وبينما انشغل المتابعون بمحاولة كشف هوية الشريك الغامض في ديو جديد طرحه الفنان الليبي عبر منصاته الرقمية، كانت الحقيقة أبعد بكثير من كل التوقعات.

لغز ساياكس يثير الجدل 

القصة بدأت عندما نشر ساياكس مقطعًا تشويقيًا لأغنية جديدة ظهر خلالها إلى جانب صوت مجهول لم يكشف عن صاحبه. 

وخلال ساعات قليلة فقط، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات، إذ اعتقد البعض أن الفنان الليبي يستعد لتعاون ضخم مع أحد نجوم الغناء في الوطن العربي، بينما رجح آخرون أن الصوت يعود إلى مطرب راب شهير يستعد للظهور في مفاجأة فنية غير مسبوقة.

ومع استمرار الغموض، بدأت المقاطع القصيرة للأغنية تحقق انتشارًا واسعًا، لتتجاوز ملايين المشاهدات في وقت قياسي، وتحولت هوية الشريك المجهول إلى لغز شغل المتابعين، الذين تداولوا عشرات الأسماء والتوقعات في محاولة للوصول إلى الحقيقة.

ورغم حالة الجدل المتصاعدة، اختار ساياكس التزام الصمت، مكتفيًا برسائل غامضة زادت من حماس الجمهور وأشعلت فضولهم أكثر، وكلما ارتفعت وتيرة التكهنات، ازدادت نسب المشاهدة والتفاعل، ليصبح العمل حديث منصات التواصل الاجتماعي.

ديو مثير مع الذكاء الاصطناعي 

المفاجأة الكبرى جاءت عندما قرر الفنان الليبي إنهاء حالة الجدل خلال بث مباشر تابعه آلاف المتابعين، وهناك كشف السر الذي حيّر الجميع، معلنًا أن شريكه في الأغنية ليس مطربًا عربيًا أو عالميًا كما توقع الجمهور، بل شخصية صوتية تم تصميمها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ساياكس أن المشروع استغرق عدة أشهر من التجارب الفنية والتقنية، مؤكدًا أن الهدف لم يكن صناعة ضجة إعلامية فحسب، بل اختبار حدود الإبداع في زمن التكنولوجيا، ومعرفة مدى قدرة المستمعين على التمييز بين الأداء البشري والأداء الذي تنتجه خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن أكثر ما أثار دهشته هو نجاح الشخصية الافتراضية في إقناع عدد كبير من المستمعين بأنها لفنان حقيقي، وهو ما يعكس التطور الهائل الذي وصلت إليه تقنيات توليد الأصوات الحديثة.

وبينما انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد للفكرة ومتحفظ عليها، نجح ساياكس في تحقيق هدفه الأبرز وهو إشعال نقاش واسع حول مستقبل الموسيقى وعلاقة الفن بالتكنولوجيا. 

كما أثبت أن الابتكار لا يقتصر على الكلمات والألحان فقط، بل يمتد إلى طرق صناعة الأعمال الفنية نفسها، في تجربة قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الفنان والذكاء الاصطناعي.

ساياكس لغز ساياكس الذكاء الاصطناعي ديو الذكاء الاصطناعي موسيقى الذكاء الاصطناعي

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