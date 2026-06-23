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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"انستاكارت" تبدأ رسمياً اختبار عربات تسوق ذكية مدعومة بكاميرات ذكاء اصطناعي

انستاكارت
انستاكارت
احمد الشريف

بدأت شركة "انستاكارت" (Instacart) الأمريكية الرائدة في خدمات توصيل البقالة، اختبار جيل جديد كلياً من عربات التسوق الذكية المبرمجة بالكامل عبر تقنيات الرؤية الحاسوبية.

وأوضحت التقارير الفنية لعام 2026 أن المنظومة المستحدثة التي تحمل اسم "Caper Cart" تأتي مزودة بحزمة كاميرات دقيقة ومستشعرات متطورة تدار بنواة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مستهدفة تسييل تجربة الشراء التقليدية داخل المتاجر الكبرى والسوبر ماركت، وإلغاء فترات الانتظار الطويلة أمام منافذ الدفع الورقية قريباً.

تفكيك شفرات الحوسبة البصرية

تستهدف المعمارية البرمجية والهندسية للعربات الذكية التعرف الفوري اللحظي على السلع والمنتجات بمجرد وضعها داخل السلة؛ وتمنح الكاميرات المدمجة لعام 2026 نظام الرصد صلاحية أتمتة قراءة الباركود، وتحديد أوزان الخضراوات والفاكهة صامتاً بنسبة دقة وتوافق بلغت 100%، تزامناً مع عرض الفاتورة الإجمالية للمستهلك مباشرة عبر شاشة رقمية مصقولة مثبتة بمقبض العربة، مما يحظر حدوث أي ارتباك أو أخطاء حسابية أثناء جولة التسوق.

أتمتة الفحص الذكي لحماية خلايا

تمنح انستاكارت عرباتها خطوط دفاع تقنية مكثفة لضمان استقرار التشغيل المستمر داخل صالات العرض الضخمة؛ وحرص مبرمجو الأكواد على ضبط خوارزميات الحوسبة المحلية لتتولى أتمتة معالجة بيانات الصور في أجزاء من الثانية دون الحاجة للاتصال الدائم بسيرفرات السحاب، مما يحمي المعالجات واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً وفنياً خلايا البطارية المدمجة ضد النزيف الحراري، لضمان العمل ليوم كامل دون انقطاع.

طفرة تنظيمية مرتقبة يتابعها 

تفتح هذه التجارب التشغيلية لعملاق التوصيل الأمريكي آفاقاً استهلاكية واستشرافية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير وقطاع التجزئة في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن أتمتة العربات يمثل حلًا عبقرياً وموفراً للجهد يترقبه المستهلك المصري، لاسيما لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر المهتمين بتطوير نظم إدارة المتاجر الذكية بالأسواق المحلية، مما يمهد لتبني هذه النماذج الرقمية مستقبلاً بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن التدشين الميداني لعربات الذكاء الاصطناعي من "انستاكارت" لعام 2026 على أن حسم الصدارة في فضاء التجارة الرقمية غادر فخخ التطبيقات الافتراضية الجافة ليرتكز في عمق دمج العتاد المستقر وصقل السوفت وير لتسهيل وصيانة الوظائف البشرية اليومية.

ومع بدء انتشار الميزة في سلاسل المتاجر الدولية، يثبت قطاع التكنولوجيا أن صياغة بيئة تسوق مرنة وحماية خصوصية المستخدم هما خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ التسويقي عالمياً ومحلياً.

انستاكارت ذكاء اصطناعي Caper Cart

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