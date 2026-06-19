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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انس الذكاء الاصطناعي.. أندرويد 17 يفاجئ الجميع بميزة ثورية

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق نظام أندرويد 17 رسميا لمستخدمي هواتف بيكسل، في خطوة وصفت بأنها مبكرة مقارنة بالإصدارات السابقة، ما قد يسرع وصول التحديث إلى واجهات الشركات المصنعة مثل One UI من سامسونج وواجهة شاومي HyperOS وأوبو ColorOS وغيرها.

إطلاق مبكر ومزايا ذكاء اصطناعي

وبحسب التقرير، جاء إطلاق أندرويد 17 هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، إلا أن العرض التقديمي خلال مؤتمر Google I/O 2026 لم يترك انطباعا واضحا لدى بعض المستخدمين، خاصة مع التركيز الكبير على ميزات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، أعاد التحديث تقديم بعض المزايا العملية، أبرزها ميزة “فقاعات التطبيقات” App Bubbles التي ظهرت فعليا مع الإصدار الجديد على بعض الأجهزة مثل Pixel 9 Pro XL.

أبرز ميزة جديدة في أندرويد 17

تعد ميزة “فقاعات التطبيقات” واحدة من أبرز إضافات أندرويد 17، رغم عدم حصولها على اهتمام كبير خلال المؤتمر. وتسمح الميزة للمستخدمين بفتح التطبيقات في نوافذ عائمة على شكل فقاعات، ما يعزز تجربة تعدد المهام بشكل كبير داخل النظام.

وتعتمد الفكرة على توسيع إمكانيات تعدد المهام في أندرويد، حيث يمكن تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد داخل واجهة عائمة، إلى جانب وضع الشاشة المنقسمة التقليدي.

ميزة “فقاعات التطبيقات”

وتكون هذه الميزة أكثر فائدة بشكل خاص على الهواتف القابلة للطي، حيث تستفيد من المساحة الكبيرة للشاشة، مع وجود “شريط فقاعات” في أسفل الشاشة يتيح إدارة التطبيقات المفتوحة بسهولة.

كيف تعمل ميزة فقاعات التطبيقات؟

يمكن للمستخدم تشغيل أي تطبيق تقريبا على شكل فقاعة عبر الضغط المطول على أيقونة التطبيق ثم اختيار خيار “Bubble”.

وتتميز الميزة بالآتي:

- إمكانية تحريك الفقاعة في أي مكان على الشاشة.
- تجميع عدة تطبيقات داخل فقاعة واحدة عند فتح أكثر من تطبيق.
- التبديل السريع بين التطبيقات بنقرة واحدة.
- دعم ما يصل إلى 5 تطبيقات في وضع الفقاعات.
- إمكانية إغلاق الفقاعات بسحبها إلى أسفل الشاشة.


 

ميزة “فقاعات التطبيقات”

تجربة جديدة لتعدد المهام في أندرويد

ورغم أن ميزة الفقاعات ليست فكرة جديدة كليا، إذ ظهرت سابقا في تطبيقات المراسلة مثل فيسبوك ماسنجر، فإن دمجها على مستوى نظام التشغيل في أندرويد 17 يمنحها استخداما أوسع وأكثر مرونة.

وتمثل هذه الإضافة تعزيزا مهما لتجربة تعدد المهام في أندرويد، خاصة لمستخدمي الهواتف الحديثة والقابلة للطي، في وقت يطغى فيه التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي على معظم التحديثات البرمجية.

مزايا أندرويد 17 ذكاء اصطناعي جوجل إطلاق أندرويد 17

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