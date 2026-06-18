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بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن الإطلاق الرسمي للإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، إلى جانب النسخة الجديدة من نظام الساعات الذكية Wear OS 7، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أجهزتها وخدماتها.

ويصل التحديث الجديد أولا إلى هواتف Pixel التابعة لـ جوجل، بالتزامن مع طرح حزمة المزايا الدورية المعروفة باسم Pixel Drop، والتي تتضمن مجموعة من الأدوات المدعومة بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نموذج توليد الموسيقى Lyria 3، والنموذج متعدد الوسائط Gemini Omni، بالإضافة إلى تحسينات متقدمة في الترجمة الصوتية الفورية عبر تقنية AudioLM.

الذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد

يعكس أندرويد 17 استراتيجية جوجل الرامية إلى تحويل نظام أندرويد وأجهزة Pixel إلى منصة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه منافستها آبل العمل على تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها المرتقب هذا الخريف.

وفي إطار تحديث Pixel Drop، أصبحت ميزة Quick Share لمشاركة الملفات متوافقة مع AirDrop على بعض أجهزة Pixel الأقدم، بما في ذلك Pixel 8a وPixel 9a، ما يسهل تبادل الملفات بين مستخدمي أندرويد وأجهزة آبل.

كما يتيح Gemini Omni للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو مباشرة من خلال المحادثة، بينما يمكن لنموذج Lyria 3 إنشاء مقاطع موسيقية كاملة اعتمادا على أوامر نصية أو صور داخل تطبيق Gemini.

Gemini

مزايا جديدة للاتصال والطوارئ

ومن بين المزايا الجديدة، أصبح بإمكان المستخدمين تسجيل رسالة صوتية مخصصة يتم تشغيلها تلقائيا للمتصلين عند عدم القدرة على الرد، إلى جانب توسيع نطاق توفر ميزة "Take a Message" في أسواق عالمية إضافية.

كما حصلت ساعة جوجل Pixel Watch على مزايا أمان متقدمة، حيث يمكنها اكتشاف حوادث السيارات أو السقوط أو حتى توقف النبض، لتتصل تلقائيا بخدمات الطوارئ وجهات الاتصال المحددة مسبقا.

مزايا جديدة للاتصال والطوارئ

تحسينات كبيرة في تجربة الاستخدام

ويقدم أندرويد 17 عنصرا جديدا في واجهة المستخدم يحمل اسم "Bubble Bar"، يتيح تنظيم التطبيقات الحديثة وعرضها على شكل فقاعات أسفل الشاشة للوصول إليها بسرعة أكبر، بما يعزز تجربة تعدد المهام والتنقل بين التطبيقات.

كما أضاف النظام ميزة مخصصة لصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، تتيح تسجيل الشاشة والكاميرا الأمامية في الوقت نفسه لإنتاج فيديوهات ردود الفعل ومشاركتها مباشرة عبر تطبيقات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام.

تعزيز الأمان والرقابة الأبوية

شملت التحديثات أيضا أدوات أمان ورقابة أبوية جديدة، من بينها ميزة "Mark as Lost" ضمن خدمة العثور على الأجهزة، وتقنيات متقدمة لاكتشاف التهديدات الأمنية، فضلا عن أدوات لتحديد وقت استخدام الشاشة وتصفية المحتوى، يمكن تفعيلها عبر رمز PIN دون الحاجة إلى ربط حساب جوجل.

كما قدمت الشركة وضعا جديدا للألعاب على الأجهزة القابلة للطي، يوفر تقسيما متساويا للشاشة بنسبة 50/50 مع لوحة تحكم ديناميكية للألعاب.
 

مستقبل الساعات الذكية مع Gemini

أما مستخدمو الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS 7، فسيتمكنون من تلقي تحديثات مباشرة من تطبيقات الهاتف على الساعة، بالإضافة إلى تحسين التكامل مع نظارات جوجل الذكية القادمة وسماعات الرأس والأجهزة الأخرى.

وأكدت جوجل أن الصيف الجاري سيشهد إضافة مزايا جديدة تعتمد على Gemini Intelligence، من بينها إمكانية إنشاء أدوات Widgets مخصصة بمجرد وصفها نصيا، إلى جانب تقديم مفهوم "الذكاء الشخصي" الذي يربط تطبيقات جوجل وسجل المحادثات مع Gemini لتوفير تجربة أكثر تخصيصا.

وأشارت الشركة إلى أن النظام الجديد سيقدم أيضا تحسينات في عمر البطارية تصل إلى 10%، بالإضافة إلى مزايا متقدمة للأتمتة وتنفيذ المهام متعددة الخطوات.

أندرويد 17
Android 17 إطلاق أندرويد 17 جوجل Gemini

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