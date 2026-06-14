وداعا للبحث التقليدي.. جوجل تطلق وكيلا ذكيا يبحث ويراقب الإنترنت نيابة عنك

أعلنت شركة جوجل Google، خلال مؤتمر I/O 2026 عن مفهوم جديد يحمل اسم "وكلاء البحث" Search Agents، مع بدء طرح أول فئة منهم، وهي "وكلاء المعلومات" Information Agents، ضمن وضع الذكاء الاصطناعي للمشتركين في باقة AI Ultra.

جوجل تطلق وكيلا ذكيا يبحث ويراقب الإنترنت نيابة عنك

وبحسب ما ذكره موقع “9to5google”، تعمل وكلاء البحث في الخلفية على مدار الساعة، حيث تعتمد على قدرات استدلال ذكية لمتابعة المعلومات وتحليلها بهدف تزويد المستخدم بما يحتاجه في الوقت المناسب.

وتعد وكلاء المعلومات أول تطبيق عملي لهذه الرؤية، إذ تتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بكل ما يهمهم.

وبحسب جوجل، تقوم هذه الوكلاء بمراقبة مصادر متعددة تشمل المدونات والمواقع الإخبارية والمنشورات الاجتماعية ومختلف أنواع المحتوى على الويب، إلى جانب بيانات الأسواق المالية والتسوق والرياضة في الوقت الفعلي، وذلك لرصد أي تغييرات مرتبطة باستفسارات المستخدم.

وتقدم الخدمة تحديثات مركبة وموجزة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات بناء على النتائج. واستعرضت جوجل مثالا يتمثل في إدخال متطلبات البحث عن شقة سكنية، ليتولى الوكيل متابعة الإعلانات الجديدة وإخطار المستخدم فور ظهور عروض تتوافق مع احتياجاته.

جوجل تطلق وكيلا ذكيا يبحث ويراقب الإنترنت نيابة عنك

وفي مثال آخر، يمكن للمستخدم مطالبة AI Mode بمتابعة الأخبار المتعلقة برياضييه المفضلين، مثل الإشعارات الخاصة بإطلاق الأحذية الرياضية الجديدة أو التعاونات التجارية الخاصة بهم، عبر كتابة أوامر مثل: "أبقني على اطلاع عندما يعلن أي من رياضيي المفضلين عن تعاون جديد في مجال الأحذية الرياضية".

وتتمثل أبرز مزايا وكلاء البحث، مقارنة بخاصية الإجراءات المجدولة Scheduled Actions في تطبيق Gemini أو خدمة Gemini Spark، في قدرتها على إرسال التحديثات فور حدوث التغييرات ذات الصلة، بدلا من الاعتماد على فترات زمنية ثابتة للتحديث.

وتتوفر وكلاء المعلومات حاليا لمشتركي Google AI Ultra، التي تبدأ أسعارها من 99.99 دولارا وتصل إلى 199.99 دولارا شهريا.

ويمكن تفعيل الخدمة داخل AI Mode باستخدام عبارات مثل "Keep me updated on" أو "Alert me when" ضمن الاستفسار.

وأكدت جوجل أن الميزة متاحة بجميع اللغات والأسواق التي يدعمها AI Mode، على أن تصل إلى مشتركي Google AI Pro خلال صيف 2026.