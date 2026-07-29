القناة 15 الإسرائيلية: الجيش يطلب الضوء الأخضر لتدمير أنفاق لحزب الله

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطًا على القيادة السياسية للحصول على موافقة لتنفيذ عملية تستهدف تدمير أنفاق قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان.

وبحسب القناة، طلبت المؤسسة العسكرية من المستوى السياسي منحها الضوء الأخضر للمضي في العملية، معتبرة أن تدمير الأنفاق يندرج ضمن الإجراءات التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى إزالة التهديدات على حدودها الشمالية.

ولم توضح القناة موعدًا محتملًا لتنفيذ العملية أو طبيعة الأنفاق المستهدفة، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي بشأن ما أوردته، في حين لم يصدر أيضًا أي تعليق من حزب الله أو السلطات اللبنانية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن خروقات وقف إطلاق النار، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة.

ويظل ما أوردته القناة 15 الإسرائيلية في إطار تقارير إعلامية، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

