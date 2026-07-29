القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار على إيران

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية، في إطار الإجراءات التي تنفذها الولايات المتحدة ضمن الحصار المفروض على إيران، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت القيادة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن عملياتها الرامية إلى إدارة حركة الملاحة التجارية والحفاظ على أمن الممرات البحرية، دون الكشف عن جنسيات السفن أو وجهاتها أو تفاصيل عملية إعادة التوجيه.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد الضغوط على طهران، عبر العقوبات الاقتصادية والإجراءات البحرية، بهدف الحد من الأنشطة التي تقول إنها تهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

ويحظى الخليج العربي ومضيق هرمز بأهمية استراتيجية، إذ يمر عبرهما جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بحركة السفن في المنطقة محل اهتمام واسع من أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية.

