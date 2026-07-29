زلينسكي يبحث مع رئيس الوزراء البولندي أوجه التعاون المشترك ونتائج مباحثاته في واشنطن

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون المشترك لا سيما في مجال الدفاع، وكذلك نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن أمس.

وكتب زلينسكي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"،: "ناقشنا العديد من القضايا الثنائية، بما في ذلك الحوار التاريخي بين بلدينا، وتحدثت عن جهودنا الدبلوماسية في واشنطن"، مضيفًا “كما ناقشنا التعاون الدفاعي والمسائل الرئيسية المتعلقة بحماية مدننا ومجتمعاتنا من الضربات الروسية”.

وأردف قائلًا "يُعدّ الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية أولوية قصوى، إن أمن أوكرانيا وحمايتها هما أيضاً أمن بولندا وحمايتها، وتعاوننا يُعزز منطقتنا وأوروبا بأكملها".

وتابع: "تحدثنا أيضاً عن التحديات الأمنية التي تُؤثر، للأسف، على شعبينا أيضاً: من المهم أن يشعر الأوكرانيون الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحرب ولجأوا إلى بولندا بالأمان".

من جهته، علق رئيس الوزراء البولندي على الاجتماع، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا إنه أجرى "حوارًا مع الرئيس فولوديمير زلينسكي حول نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة وأمن بولندا وأوكرانيا وأوروبا عمومًا".

وأضاف أن زلينسكي أطلعه "على سير المحادثات في واشنطن"، كما ناقشا قضايا الاستثمارات البولندية في أوكرانيا، والتعاون في الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية، ودعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

ووصل الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم إلى لوبلين في أول زيارة يقوم بها إلى بولندا منذ توتر العلاقات بين البلدين مؤخرًا، وقرار الرئيس البولندي كارول ناووركي في 19 يونيو، سحب وسام النسر الأبيض، أرفع وسام في البلاد، الممنوح لزلينسكي بعد أن قرر إطلاق "جيش التمرد الأوكراني" على وحدة عسكرية، وهو اسم جماعة أوكرانية متهمة بارتكاب مجازر في حق المدنيين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.