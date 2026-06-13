جوجل تفضح أخطر شبكة تصيد إلكتروني في العالم

أعلنت شركة جوجل Google، رفع دعوى قضائية ضد شبكة جرائم إلكترونية يزعم أنها تتخذ من الصين مقرا لها وتعمل تحت اسم "Outsider Enterprise"، متهمة إياها بإدارة عملية احتيال واسعة النطاق تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال هوية جوجل وعلامات تجارية أخرى بهدف سرقة كلمات المرور وبيانات البطاقات المصرفية.

ووفقا لـ جوجل، تسببت الشبكة في الاحتيال على "مئات الآلاف من الضحايا"، مع خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات، وأشارت الشركة إلى أن المجموعة أنشأت أكثر من 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، وسجلت نحو مليون نطاق احتيالي، كما أرسلت 2.5 مليون رسالة نصية احتيالية لمستخدمي نظام أندرويد خلال فترة أسبوعين فقط.

وأكدت جوجل أن مستخدمي أندرويد أبلغوا عن 55 ألف رسالة مزعجة خلال أسبوعين من شهر مايو الماضي، بمعدل يزيد على شكويين في الدقيقة الواحدة.

وأوضحت الشركة أنها تعتمد على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستخدم التقنية ذاتها، ما يمكنها من رصد الأنشطة المشبوهة وتحذير المستخدمين من المكالمات والرسائل الاحتيالية، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تسهم في اعتراض أكثر من 10 مليارات رسالة احتيالية شهريا.

من جانبه، أفاد متحدث باسم الـFBI لموقع TechCrunch بأن منصة التصيد التابعة للشبكة مكنت مجرمين إلكترونيين، منذ يوليو 2023، من سرقة ما لا يقل عن 3.87 مليون بطاقة ائتمانية، متسببة في خسائر تقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

جوجل

منصة احتيال جاهزة للاستخدام

ووفقا للدعوى القضائية، فإن الشبكة تدير منصة برمجية متكاملة تتيح لأي شخص، حتى دون امتلاك خبرة تقنية متقدمة، إطلاق حملات تصيد إلكتروني وإنشاء مواقع مزيفة تستهدف سرقة البيانات المالية والشخصية للضحايا.

وأشارت جوجل إلى أن البرنامج المعروف باسم "Outsider" يباع باشتراك يبلغ 88 دولارا أسبوعيا أو 200 دولار شهريا، ويتيح للمستخدمين إنشاء مواقع احتيالية بمساعدة أدوات ذكاء اصطناعي، من بينها نموذج Gemini التابع لجوجل نفسها.

وتنتحل هذه المواقع المزيفة هوية شركات اتصالات ومؤسسات مالية وهيئات حكومية ومتاجر تجزئة، فيما يعتمد المهاجمون على إرسال رسائل نصية خبيثة أو شراء إعلانات رقمية لجذب الضحايا إليها.

وبحسب جوجل، توفر المنصة أكثر من 290 قالبا جاهزا يحاكي مواقع إلكترونية شرعية، ما يسمح بإنشاء نسخ مزيفة خلال دقائق، إلى جانب أدلة إرشادية حول كيفية توظيف الأكواد المولدة بالذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية ولوحات تحكم لمتابعة أداء حملات التصيد.

كما ذكرت الشركة أن أفراد الشبكة يستخدمون قنوات على تطبيق تيليجرام لتبادل الخبرات والتدريب والتنسيق وتطوير أساليب الاحتيال، في إطار هيكل تنظيمي يضم مطوري البرمجيات، ومزودي قوائم الأهداف، ومشغلي أنظمة إرسال الرسائل الجماعية، بالإضافة إلى جهات متخصصة في استغلال البيانات المسروقة وغسل الأموال.

أكثر من مليون موقع تصيد و36 ألف بطاقة مصرفية مسروقة

أكثر من مليون موقع تصيد و36 ألف بطاقة مصرفية مسروقة

وأكدت جوجل أن برنامج "Outsider" استخدم لإنشاء أكثر من مليون موقع تصيد احتيالي استهدفت ضحايا حول العالم، مشيرة إلى أنها رصدت أكثر من 1.59 مليون رابط إلكتروني مرتبط بالشبكة خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026.

كما اتهمت الشركة الشبكة بسرقة ما لا يقل عن 36 ألف بطاقة دفع صادرة عن مؤسسات مالية في 95 دولة، إضافة إلى انتحال هوية جوجل وعلاماتها التجارية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والاحتيال الإلكتروني، والإعلان المضلل.

وتطالب جوجل، من خلال الدعوى القضائية، بالحصول على تعويضات مالية وعقوبات إضافية، إلى جانب إصدار أوامر قضائية تمنع المتهمين من مواصلة أنشطتهم الإجرامية.