تكنولوجيا وسيارات

ثغرة خطيرة تخترق هواتف أندرويد بدون علمك.. جوجل تحذر جميع المستخدمين

كشفت جوجل الأمريكية عن تحذير أمني عاجل في غاية الأهمية لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بسبب ثغرة خطيرة تمكن المخترقين من التحكم بالهاتف بدون أي تفاعل من المستخدم.

وبحسب موقع “تك رادار” التقني تعرف هذه النوعية من الهجمات باسم “Zero-Click”، وتحمل الثغرة رمز CVE-2026-0073، والتي تستهدف مكونات نظام أساسية داخل منظومة أندرويد، وبالتالي تنفيذ أوامر عن بدون الضغط على رابط أو تحميل ملف أو حتى فتح رسالة.

وبالتالي سهولة الوصول للبيانات الحساسة والسيطرة على بعض وظائف الهاتف بدون أدنى علم من قبل المستخدم بما يحدث في هاتفه.

ما يزيد الأمر خطورة هو تأخر تحديثات جوجل التي كانت قد أعلنت عنها مسبقاً لمعالجة الثغرات الأمنية في تحديثات مايو 2026 الجاري، لكن المشكلة تكمن في توقيت وصول التحديثات إلى معظم هواتف أندرويد على مدار أسابيع أو أشهر، بسبب تعديل الشركات المصنعة لهواتف أندرويد التحديثات قبل إرسالها لمستخدميها.

إلا أن هواتف Pixel الخاصة بجوجل هي أول الأجهزة التي يصل إليها التحديثات الأمنية بسرعة وبشكل مستمر، على عكس باقي الهواتف الأخرى مثل سامسونج وشاومي على سبيل الحصر.

يذكر أن جوجل أطلقت في الفترة الماضية تحديثات عدة لسد  ثغرات أمنية خطيرة، منها ثغرة Zero-Day، ورفعت عملاقة التقنية قيمة المكافآت المالية لاكتشاف ثغرات أندرويد وChrome إلى 1.5 مليون دولار، لتشجيع الباحثين الأمنيين على اكتشاف الثغرات قبل المخترقين.

ويجب توقف تحميل التطبيقات على هواتف أندرويد من أي مصادر غير موثوقة، واستخدام المتجر الرسمي Google Play فقط، بجانب تفعيل ميزة Google Play Protect داخل الهاتف.

