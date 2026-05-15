قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية السوري: القبض على نائب رئيس أركان الجيش وضابط كبير آخر في نظام المخلوع بشار
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
ترامب يحذر تايوان من اتخاذ خطوات باتجاه الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بين أندرويد وآيفون.. ميزة "Quick Share" تنهي أزمة نقل الملفات بين النظامين عبر الـ QR Code

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تستعد شركة جوجل لإطلاق تحديث برمجى ثوري ينهي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، عبر تمكين ميزة المشاركة السريعة "Quick Share" من نقل الملفات مباشرة إلى هواتف "آيفون" بكل سهولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، في خطوة تستهدف ردم الفجوة التاريخية بين نظامي أندرويد وiOS وتسهيل تبادل البيانات بين المنصتين.

آلية عمل التحديث بـ "الـ QR Code"

تعتمد الميزة الجديدة، التي رصدها المطورون في الأكواد التجريبية الأحدث لنظام أندرويد، على توليد رمز "QR Code" مؤقت عند رغبة مستخدم الأندرويد في إرسال صور أو مقاطع فيديو أو ملفات ضخمة. 

ويقوم مستخدم الآيفون بمجرد توجيه كاميرا هاتفه نحو الرمز، بفتح رابط اتصال لاسلكي مباشر وآمن يعتمد على تقنية "الواي فاي المباشر"، مما يتيح نقل البيانات بسرعة فائقة تتجاوز الطرق التقليدية مثل تطبيقات المحادثة التي تضغط جودة الملفات.

تبادل الملفات دون قيود المنصات

استهدفت جوجل من هذا التطوير البرمجي الالتفاف على القيود الصارمة التي تفرضها شركة أبل على منظومتها المغلقة، حيث لا تتيح ميزة "AirDrop" التفاعل مع الأنظمة الخارجية. 

وبفضل الحل الذكي الذي تقدمه "Quick Share"، لن يضطر مستخدمو أندرويد لتنزيل تطبيقات طرف ثالث معقدة أو رفع الملفات على السحابة، مما يمنح مجتمع التقنية تجربة مشاركة انسيابية ومباشرة في أي وقت وأي مكان، حتى في حال عدم وجود اتصال بشبكة الإنترنت.

خطوات الأمان وموعد الطرح الرسمي

تضمن تقنيات جوجل الجديدة حماية كاملة للملفات المتبادلة، حيث يتم تشفير الاتصال بين الهاتفين بشكل كامل، مع تدمير رابط الـ "QR Code" تلقائياً بمجرد اكتمال عملية النقل لضمان عدم اختراق الخصوصية. 

وتشير التقارير التقنية إلى أن الميزة ستصل بشكل رسمي لجميع هواتف أندرويد الحديثة عبر تحديث لخدمات جوجل (Google Play Services) خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتبدأ حقبة جديدة من الترابط البرمجي بين العمالقة.

يمثل تحديث ميزة "Quick Share" انتصاراً جديداً لراحة المستخدم على حساب صراع الشركات والمنصات؛ ومع اقتراب وصول الميزة رسمياً في عام 2026، ستصبح عملية نقل الصور والملفات بين الأصدقاء من حاملي أندرويد وآيفون أمراً بسيطاً لا يتطلب أكثر من ثوانٍ معدودة وكاميرا الهاتف.

جوجل qr code Quick Share

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يهنئ المنصورة لتكريمها من أفضل 10 أكاديميات لـ Cisco بالجامعات المصرية

الفاعليات

لأول مرة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. اختبارات الاستماع والمحادثة إلكترونيًا لطلاب الترجمة

مصادرة سماعات

الدقهلية : ضبط ومصادرة 45 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد