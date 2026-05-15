بين أندرويد وآيفون.. ميزة "Quick Share" تنهي أزمة نقل الملفات بين النظامين عبر الـ QR Code

تستعد شركة جوجل لإطلاق تحديث برمجى ثوري ينهي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، عبر تمكين ميزة المشاركة السريعة "Quick Share" من نقل الملفات مباشرة إلى هواتف "آيفون" بكل سهولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، في خطوة تستهدف ردم الفجوة التاريخية بين نظامي أندرويد وiOS وتسهيل تبادل البيانات بين المنصتين.

آلية عمل التحديث بـ "الـ QR Code"

تعتمد الميزة الجديدة، التي رصدها المطورون في الأكواد التجريبية الأحدث لنظام أندرويد، على توليد رمز "QR Code" مؤقت عند رغبة مستخدم الأندرويد في إرسال صور أو مقاطع فيديو أو ملفات ضخمة.

ويقوم مستخدم الآيفون بمجرد توجيه كاميرا هاتفه نحو الرمز، بفتح رابط اتصال لاسلكي مباشر وآمن يعتمد على تقنية "الواي فاي المباشر"، مما يتيح نقل البيانات بسرعة فائقة تتجاوز الطرق التقليدية مثل تطبيقات المحادثة التي تضغط جودة الملفات.

تبادل الملفات دون قيود المنصات

استهدفت جوجل من هذا التطوير البرمجي الالتفاف على القيود الصارمة التي تفرضها شركة أبل على منظومتها المغلقة، حيث لا تتيح ميزة "AirDrop" التفاعل مع الأنظمة الخارجية.

وبفضل الحل الذكي الذي تقدمه "Quick Share"، لن يضطر مستخدمو أندرويد لتنزيل تطبيقات طرف ثالث معقدة أو رفع الملفات على السحابة، مما يمنح مجتمع التقنية تجربة مشاركة انسيابية ومباشرة في أي وقت وأي مكان، حتى في حال عدم وجود اتصال بشبكة الإنترنت.

خطوات الأمان وموعد الطرح الرسمي

تضمن تقنيات جوجل الجديدة حماية كاملة للملفات المتبادلة، حيث يتم تشفير الاتصال بين الهاتفين بشكل كامل، مع تدمير رابط الـ "QR Code" تلقائياً بمجرد اكتمال عملية النقل لضمان عدم اختراق الخصوصية.

وتشير التقارير التقنية إلى أن الميزة ستصل بشكل رسمي لجميع هواتف أندرويد الحديثة عبر تحديث لخدمات جوجل (Google Play Services) خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتبدأ حقبة جديدة من الترابط البرمجي بين العمالقة.

يمثل تحديث ميزة "Quick Share" انتصاراً جديداً لراحة المستخدم على حساب صراع الشركات والمنصات؛ ومع اقتراب وصول الميزة رسمياً في عام 2026، ستصبح عملية نقل الصور والملفات بين الأصدقاء من حاملي أندرويد وآيفون أمراً بسيطاً لا يتطلب أكثر من ثوانٍ معدودة وكاميرا الهاتف.