شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور لا يضع أي شروط مالية مبالغ فيها من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، نافيًا ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن طلب اللاعب المساواة بنجوم كبار مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

إمام عاشور لا يطلب المساواة بزيزو وتريزيجيه

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الناظر”، إن الحديث المتكرر حول رغبة إمام عاشور في الحصول على راتب مماثل لزيزو أو تريزيجيه غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن اللاعب يدرك جيدًا قيمته داخل الفريق، كما أن إدارة الأهلي تقدر إمكانياته الفنية ودوره مع الفريق.

وأوضح شوبير أن إمام عاشور أبلغ مسؤولي الأهلي بشكل واضح بأنه جاهز للجلوس والتفاوض بشأن ملف التجديد في أي وقت، دون الدخول في الأرقام الضخمة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأهلي يخطط لتعديل عقد اللاعب

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي لديها نية بالفعل لتعديل عقد إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المستويات القوية التي يقدمها اللاعب منذ انضمامه للفريق، إلا أن هذا الملف ليس ضمن الأولويات الحالية داخل النادي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تركز حاليًا على حسم ملفات اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، قبل فتح باب التفاوض الرسمي بشأن تعديل عقد إمام عاشور.

استقرار داخل الأهلي بشأن مستقبل إمام

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة بين الأهلي وإمام عاشور مستقرة للغاية، ولا توجد أي أزمات بين الطرفين، مشددًا على أن اللاعب يشعر بتقدير النادي له، بينما ترى الإدارة أنه أحد العناصر الأساسية التي سيتم الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة