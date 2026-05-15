الأهلي يترقب عوائد مالية من تصفيات كأس العالم عبر لاعبيه الدوليين

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة، أن النادي الأهلي سيحصل على مبالغ مالية ضمن برنامج مزايا الأندية المرتبط بمشاركة اللاعبين في تصفيات كأس العالم 2026، رغم خروج اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان من قائمة منتخب تونس المشاركة في البطولة.

وأوضح العمايرة عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن اللاعب، بصفته ضمن عناصر شاركت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يندرج تحت لوائح الدعم المالي للأندية، وهو ما يتيح للنادي الأهلي الاستفادة من برنامج المزايا الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية التي ساهم لاعبوها في مشوار التصفيات.

وأشار إلى أن التفاصيل المالية الدقيقة لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتًا إلى أن قيمة المبالغ ستُحدد لاحقًا وفقًا للآليات المعتمدة في برنامج توزيع المزايا على الأندية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم العمل على حصر المستفيدين من برنامج الدعم المالي للأندية المشاركة بلاعبين في التصفيات المؤهلة للمونديال.



وكان محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي محمد بن رمضان، خرج من القائمة النهائية لمنتخب تونس في بطولة كأس العالم 2026، بينما يظل اسمه ضمن اللاعبين الذين شاركوا في مشوار التصفيات.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخصص برنامجًا لدعم الأندية ماليًا مقابل مشاركة لاعبيها في التصفيات الدولية، في إطار تعزيز العلاقة بين الأندية والمنتخبات.