طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل

يعد لانشون الفراخ من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وتستخدم في إعداد ستندوتشات الاطفال في المدارس.

نعرض لكم طريقة عمل لانشون الفراخ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

½ كيلو دجاج مفروم

ثوم بودرة

بصل بودرة

حبهان مطحون

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 بيضة

بابريكا

½ كوب دقيق

بهارات دجاج

½ كوب زيت

فلفل أسود حصى

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل لانشون فراخ

يخلط في الكبة كل المكونات

يقلب كل الخليط في الكبة حتى الحصول على القوام المطلوب.

افردى ورق نايلون بالزيت ويسكب به الخليط ثم لفيه رول واغلقيه جيداً

ضع لانشون الفراخ في حلة بها ماء مغلى على النار وغطى كل الخليط حتى النضج واتركيه ليبرد ويخرج من الإناء ثم يقطع ويستخدم باردا