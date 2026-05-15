بالصور

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

شهدت بطولة «REV IT UP» للدريفت أجواء استثنائية وحضور جماهيري كبير، بعدما خاض جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة تجربة مثيرة داخل إحدى سيارات الدريفت برفقة السائق العالمي الكابتن محمد زردق، في مشهد خطف أنظار الحضور وأشعل حماس عشاق رياضات المحركات.

وجاءت مشاركة وزير الشباب والرياضة ضمن جولته التفقدية لفعاليات البطولة، التي تعد واحدة من أبرز الأحداث الخاصة برياضات السيارات والدريفت في مصر، حيث حرص الوزير على متابعة المنافسات عن قرب والتفاعل مع المتسابقين والجماهير، مؤكدا دعم الدولة لمختلف الرياضات الشبابية الحديثة التي تستقطب فئات واسعة من الشباب.

وخاض الوزير تجربة الدريفت مع زردق داخل حلبة السباق وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية دقيقة، ليعيش أجواء السرعة والإثارة التي تميز هذا النوع من الرياضات، وسط تفاعل وتصفيق الجماهير التي رحبت بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعكس اهتمام وزارة الشباب والرياضة برياضات السيارات والعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الوزير بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكد أن رياضات المحركات أصبحت تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر، خاصة بين الشباب، وهو ما يتطلب توفير المزيد من الفعاليات والبطولات التي تساهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات السائقين المصريين وفق المعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السائق العالمي زردق عن سعادته بمشاركة وزير الشباب والرياضة هذه التجربة، مؤكد أن وجود المسؤولين ودعمهم لمثل هذه البطولات يمنح رياضات السيارات دفعة قوية نحو الانتشار والتطور، كما يسهم في تعزيز ثقافة القيادة الاحترافية والامنة بين الشباب، ليطلب منه في نهاية التجربة التقاط صورة معه لذكرى هذه التجربة المثيرة بمرافقة الوزير.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من محترفي وهواة الدريفت، إلى جانب عروض استعراضية قوية جذبت عشاق السيارات ورياضات السرعة، في ظل أجواء حماسية وتنظيم مميز يعكس التطور الكبير الذي تشهده فعاليات رياضات المحركات داخل السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

