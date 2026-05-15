علي جمعة: سيدنا النبي حي فى قبره ويعرف من يصلي عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ماذا تقدم لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE؟

صبري طلبه

تعتبر السيارة لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE من أشهر سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام في العالم، حيث تضم مزيجًا يجمع بين المساحات العملية والتجهيزات التقنية الحديثة، إلى جانب الأداء الرياضي وقدرات الدفع الكلي.

أبعاد لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE

تعتمد لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE على تصميم خارجي يحمل طابعًا رياضيًا، ويصل طول السيارة إلى 4,597 مم، بينما يبلغ عرضها 1,904 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,727 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,741 مم، وتأتي الفئة مزودة بجنوط قياس 19 بوصة، مع وزن يتراوح بين 1,946 و2,031 كجم.

محرك وأداء لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE

تعتمد لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مدعوم بنظام هايبرد خفيف MHEV ، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 200 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، يعمل مع نظام دفع كلي AWD ، وتصل السرعة القصوى إلى 207 كم في الساعة، بينما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية.

مقصورة لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE

تأتي مقاعد لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SEبفرش DuoLeather  مع دعم كهربائي وذاكرة لمقاعد السائق والراكب الأمامي، كما تضم السيارة مقودًا متعدد الوظائف يسهل التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة.

وحصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.4 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو إلى جانب الاتصال عبر البلوتوث، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 11 سماعة، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق.

وسائل الحماية بسيارة لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE

زودت لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE بمجموعة من تقنيات السلامة وأنظمة مساعدة السائق التي تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات 8 وسائد هوائية موزعة في أنحاء المقصورة، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بأنظمة مراقبة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى نظام التحذير عند مغادرة المسار مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية.

وتضم السيارة لاندروفر ديسكفري سبورت Dynamic SE مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية.

السيطرة على حريق
طريقة عمل حلوى الدلوعة
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
إطلالة فرح شعبان في تركيا
