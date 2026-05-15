بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيها مسجلا 55560 جنيه الان، مقارنة بـ 55840 ميتهل تعاملات أمس الخميس.

وتأثر الجنيه الذهب باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في ظل تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا قبل نهاية العام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

تشهد أسعار الذهب حالة من لهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-5-2026، وسط توقعات بمزيد من التراجع.

تترقب الأسواق العالمية نتائج القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط متابعة ملفات التجارة والتوترات الجيوسياسية.

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب محدود على المستويين العالمي والمحلي، غلب عليه التراجع ، بالتزامن مع استمرار صعود الدولار الأمريكي وتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

سعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4652 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5953 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6945 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7937 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55560 جنيه