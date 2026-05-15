للمرة الثالثة.. النواب الأمريكي يفشل في تمرير قرار لتقييد صلاحيات ترامب بشأن إيران

فشل مجلس النواب الأمريكي، للمرة الثالثة، في تمرير قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة باتخاذ قرارات عسكرية ضد إيران، وسط استمرار الانقسام السياسي داخل المجلس حول حدود سلطة الرئيس في ملف الحرب.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده «مستمرة في تدمير إيران عسكريا»، في تصريح مثير للجدل.



وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون العلاقة مع الصين «أقوى وأفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «هي الدولة الأكثر جذبًا في العالم حاليًا»، ومؤكدا السعي لتعزيز العلاقات مع بكين.