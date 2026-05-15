فوزي جمال: الإسماعيلي مظلوم من أبنائه.. ونرحب بالشراكة والدمج

أكد فوزي جمال، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الإسماعيلي يعاني من ظلم من جانب أبنائه ورجاله منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يمانع فكرة الشراكة أو الدمج إذا كانت تمثل حلًا لبقاء "الدراويش".



وقال فوزي جمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «وضع الإسماعيلي منذ 5 سنوات يشهد تعاقب مجالس إدارات لا يشغلها سوى الكرسي، إلى جانب تعدد الأجهزة الفنية».



وأضاف: «منتخبات مصر كانت تضم عددًا كبيرًا من لاعبي الإسماعيلي، لكن النادي يعاني منذ سنوات من ظلم أبنائه ورجاله».

وتابع: «الإسماعيلي هو الضلع الثالث في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي والزمالك، وسيظل ناديًا كبيرًا».



وأوضح: «نبحث جميع الحلول، سواء تفادي الهبوط، أو في حال الهبوط العمل على العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز، مع ضرورة حل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي».



واختتم تصريحاته قائلًا: «أوافق على الشراكة مع الإسماعيلي، بشرط أن تظل الرخصة باسم النادي، وأن تُقام المباريات على ستاد الإسماعيلية».