توجيهات رئاسية.. التأمينات جاهزة لموعد صرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات شهر يونيو2026 قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال جميع منافذ الصرف الالية وفروع بنك ناصر الاجتماعى والمحافظ الالكترونية .

موعد صرف المعاشات

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

صرف المعاشات من الـ A T M

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش اعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة بهذه المناسبة المباركة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وللشعب المصري العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.