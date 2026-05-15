لاعب المقاولون العرب السابق: اتحاد العاصمة ليس قويا.. وأفضل البدء بمحمد إسماعيل

تحدث أحمد حمودة لاعب المقاولون العرب السابق، عن توقعاته لنهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة.

قال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"قليل جدا ما تشاهد هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة في الملاعب المصرية والعربية، والنادي نقل عليه الضغط بعد الخسارة في الذهاب".

وأضاف:"اتحاد العاصمة فنيا ليس فريق قوي والزمالك كان قادر على إنهاء النهائي في الذهاب، أفضل البدء باللاعب محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن أمام اتحاد العاصمة".

واختتم حديثه قائلًا:"أتوقع أن يبدأ اتحاد العاصمة مباراة الزمالك بشكل هجومي ويربك حسابات معتمد جمال، عبد الله السعيد لاعب كبير وصاحب تاريخ كبير ولكن مستواه متراجع الفترة الأخيرة".