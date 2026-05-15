للمرة الثانية خلال أسبوعين.. متشددون يهود يحاولون اقتحام منزل ضابط إسرائيلي

حاول عشرات المتظاهرين من المتشددين الأرثوذكس اليهود اقتحام منزل العميد يوفال يامين، أحد كبار ضباط الشرطة العسكرية في إسرائيل، بمدينة عسقلان، وذلك خلال تظاهرة احتجاجية مرتبطة بملف اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، للمرة الثانية خلال أسبوعين.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الشرطة والشرطة العسكرية هرعت إلى الموقع وتمكنت من منع المتظاهرين من اقتحام المنزل، فيما تم توقيف أحد المشاركين في الاحتجاج قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقًا عند مدخل المدينة.



ويأتي هذا الحادث بعد محاولة مماثلة وقعت قبل نحو أسبوعين، حين اقتحم عشرات المتظاهرين من الفصيل نفسه محيط منزل الضابط، ما أسفر عن اعتقال 25 شخصا في حينه.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تلقى بلاغًا بشأن مظاهرة أمام منزل العميد يامين، مؤكدًا إدانته لأي محاولة للمساس بأفراد قوات الأمن أو عائلاتهم، ومشددًا على استمرار دعم الضابط في أداء مهامه، وأن الشرطة العسكرية ستواصل عملها وفق القانون.



كما أدان مسؤولون سياسيون وعسكريون الحادث، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، ومحاسبتهم وفق القانون.