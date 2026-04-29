حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق

شهد حي غولدرز غرين شمال غرب العاصمة البريطانية لندن حادث طعن استهدف اثنين من اليهود الحريديم قرب كنيس يهودي، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة، بحسب تقارير إعلامية أولية.

ووفقا للمصادر، وقع الهجوم في شارع داخل الحي الذي يضم جالية يهودية كبيرة، حيث أفاد شهود عيان بأن أحد الضحايا طُعن في محيط المحلات التجارية، بينما تعرّض الآخر للطعن بالقرب من الكنيس.

وأشارت التقارير إلى أن المشتبه به شوهد وهو يتحرك في المنطقة حاملًا سكينًا، قبل أن تتدخل عناصر من منظمة أمنية محلية تابعة للجالية وتقوم بتعطيله، لتصل الشرطة لاحقًا وتستخدم وسيلة صعق كهربائي للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن حالتهما وُصفت بالخطيرة، في حين باشرت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وسط إدانة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وصف الحادث بأنه “مقلق للغاية” مؤكدًا استمرار التحقيقات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد المخاوف من تزايد الاعتداءات المعادية للسامية في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.