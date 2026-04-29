موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك ومنافسه اتحاد العاصمة الجزائري.

وأوضح أن ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية سيكون يوم 9 مايو المقبل على أن يكون لقاء الإياب يوم 16 من نفس الشهر.

وتذاع مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات أفريقيا في مصر والشرق الأوسط.

وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز امام شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)