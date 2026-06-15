نائب ترامب: اتفاق إيران يقوم على 3 ركائز أبرزها منع امتلاك السلاح النووي

أشاد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران، واصفاً إياه بأنه «لحظة مهمة للولايات المتحدة»، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الطريق نحو تنفيذ كامل بنوده لا يزال يتطلب مزيداً من العمل.

وقال فانس، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إن الاتفاق يقوم على ثلاث ركائز أساسية، من بينها ضمان عدم سعي إيران مطلقاً إلى امتلاك سلاح نووي، إلى جانب عناصر أخرى مرتبطة بتثبيت الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الاتفاق لن ينعكس فوراً على الأرض بشكل كامل، موضحاً: «لن أقول إن الجميع سيغنون أغنية السلام غداً.. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم سبل السلام، لكنني أعتقد أننا قطعنا خطوة كبيرة جداً الليلة».

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية مسار طويل يتطلب بناء الثقة وتنفيذ الالتزامات تدريجياً، رغم اعتباره أن ما تحقق يمثل تقدماً مهماً في مسار التهدئة بين الجانبين.