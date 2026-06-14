نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

نظم نادي السيارات والرحلات المصري أولى التدريبات الرسمية لبطولة "أوتو سلالوم" لسباقات السرعة المتعرجة، بالتعاون مع فريق "أولد سكول"، وذلك بساحة سوق السيارات على طريق العين السخنة، في خطوة تمهيدية لإطلاق البطولة لأول مرة في مصر وفقا للوائح وقواعد الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

وشهدت التدريبات مشاركة 27 متسابقا من مختلف الفئات العمرية، ضمت مزيجا من السائقين المحترفين والهواة، بهدف التعرف على طبيعة المنافسات واكتساب الخبرة العملية في أجواء تحاكي السباقات الرسمية.

وتضمن البرنامج تجهيز مسار السباق ورسم التراك وفق المعايير الفنية المعتمدة من الاتحاد، أعقبه اجتماع تعريفي مع المشاركين لشرح القواعد والتعليمات الخاصة بالبطولة وإجراءات السلامة، قبل بدء التجارب العملية للسيارات بنظام المنافسات الرسمي، مع تسجيل التوقيتات لتمكين المتسابقين من اختبار قدراتهم في ظروف مشابهة للسباقات الحقيقية.

وقال وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، إن سباق "أوتو سلالوم" يمثل إضافة جديدة لرياضة السيارات في مصر، مشيرا إلى أن النادي يعمل على تطبيقه وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين واستقطاب مواهب جديدة.

وأضاف عبدالجليل أن الهدف الأساسي من هذه التدريبات هو رفع مستوى مهارات السائقين وتعريفهم بقواعد المنافسة، إلى جانب تعزيز عناصر السلامة والأمان داخل السباقات، مؤكد أن هذه التجربة تمثل المرحلة الأولى لإطلاق بطولة متكاملة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح شادي أسامة، مؤسس فريق "أولد سكول" والمنظم للبطولة، أن سباق "أوتو سلالوم" يعتمد على التنافس في مسار واحد مقسم إلى حارتين لكل متسابق، حيث يخوض المتسابق الجولة الأولى في أحد الجانبين، ثم ينتقل في الجولة الثانية إلى الجانب الاخر من التراك، ويتم احتساب أفضل زمن يحققه لتحديد النتيجة النهائية.

وأشار أسامة إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى إعداد السائقين للمشاركة في البطولة الرئيسية وتحقيق أفضل النتائج خلال جولاتها، لافتا إلى أن أفضل أربعة متسابقين في الترتيب العام، بواقع رجلين وسيدتين، سيتأهلون لتمثيل مصر في بطولة "Motorsport Games " الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والمقرر إقامتها بنهاية العام.