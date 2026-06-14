قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة بـ61.7% في التجارة.. أرقام تكشف قوة التحالف الاقتصادي بين مصر والإمارات
إيران ترفض عرضا أمريكيا مقابل عدم مهاجمة إسرائيل
معاريف: ترامب بحث مع نتنياهو انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان وجبل الشيخ في سوريا
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026
ألمانيا تكتسح كوراساو 7-1 في المجموعة الخامسة للمونديال
شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الاسعار الفترة المقبلة.. أعرف هيوصل كام
مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3
عاوز يختصر الطريق.. القبض على قائد سيارة نقل سار عكس الاتجاه بالمنيا
وزير الخارجية يؤكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
خالد عبدالغفار: تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي
برلماني: تطوير الطريق الدولي الساحلي خطوة استراتيجية لدعم التنمية وربط الموانئ المصرية
ما هي الفئات الموقوف بطاقتها التموينية؟.. مساعد وزير التموين يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
كريم عاطف

نظم نادي السيارات والرحلات المصري أولى التدريبات الرسمية لبطولة "أوتو سلالوم" لسباقات السرعة المتعرجة، بالتعاون مع فريق "أولد سكول"، وذلك بساحة سوق السيارات على طريق العين السخنة، في خطوة تمهيدية لإطلاق البطولة لأول مرة في مصر وفقا للوائح وقواعد الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

وشهدت التدريبات مشاركة 27 متسابقا من مختلف الفئات العمرية، ضمت مزيجا من السائقين المحترفين والهواة، بهدف التعرف على طبيعة المنافسات واكتساب الخبرة العملية في أجواء تحاكي السباقات الرسمية.

وتضمن البرنامج تجهيز مسار السباق ورسم التراك وفق المعايير الفنية المعتمدة من الاتحاد، أعقبه اجتماع تعريفي مع المشاركين لشرح القواعد والتعليمات الخاصة بالبطولة وإجراءات السلامة، قبل بدء التجارب العملية للسيارات بنظام المنافسات الرسمي، مع تسجيل التوقيتات لتمكين المتسابقين من اختبار قدراتهم في ظروف مشابهة للسباقات الحقيقية.

وقال وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، إن سباق "أوتو سلالوم" يمثل إضافة جديدة لرياضة السيارات في مصر، مشيرا إلى أن النادي يعمل على تطبيقه وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين واستقطاب مواهب جديدة.

وأضاف عبدالجليل أن الهدف الأساسي من هذه التدريبات هو رفع مستوى مهارات السائقين وتعريفهم بقواعد المنافسة، إلى جانب تعزيز عناصر السلامة والأمان داخل السباقات، مؤكد أن هذه التجربة تمثل المرحلة الأولى لإطلاق بطولة متكاملة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح شادي أسامة، مؤسس فريق "أولد سكول" والمنظم للبطولة، أن سباق "أوتو سلالوم" يعتمد على التنافس في مسار واحد مقسم إلى حارتين لكل متسابق، حيث يخوض المتسابق الجولة الأولى في أحد الجانبين، ثم ينتقل في الجولة الثانية إلى الجانب الاخر من التراك، ويتم احتساب أفضل زمن يحققه لتحديد النتيجة النهائية.

وأشار أسامة إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى إعداد السائقين للمشاركة في البطولة الرئيسية وتحقيق أفضل النتائج خلال جولاتها، لافتا إلى أن أفضل أربعة متسابقين في الترتيب العام، بواقع رجلين وسيدتين، سيتأهلون لتمثيل مصر في بطولة "Motorsport Games " الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والمقرر إقامتها بنهاية العام.

نادي السيارات والرحلات المصري نادي السيارات أولد سكول أوتو سلالوم سباقات السرعة المتعرجة الاتحاد الدولي للسيارات FIA السباقات الرسمية بطولة أوتو سلالوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

أثار الحكيم

«مينفعش اتريق على اللى خالقني» آثار الحكيم تنتقد فيلم برشامة

تخرج ابن مي فاروق

مي فاروق تحتفل بتخرج نجلها مالك: فخورة إنك ابني

مرزبان

بعد حادث التصادم.. محطات في علاقة محمد مرزبان بالدراجات النارية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد