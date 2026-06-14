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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عملاق الـ"بيك أب".. GMC كانيون بقوة 310 أحصنة

GMC كانيون
GMC كانيون
صبري طلبه

استطاعت GMC أن تحظى بشعبية عالمية وسط فئة البيك أب الرياضية، من خلال حزمة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، ومنها طراز كانيون، الذي يجمع بين القدرات العملية والتجهيزات التقنية المتطورة. 

محرك GMC كانيون

تعتمد GMC كانيون على محرك بنزين تيربو بسعة 2.7 لتر مكون من أربع أسطوانات، وهو المحرك الذي يشكل العنصر الرئيسي في منظومة الأداء الخاصة بالشاحنة، وتبلغ القوة الإنتاجية للمحرك 310 أحصنة، فيما يصل عزم الدوران إلى 583 نيوتن متر، بالإضافة إلى القدرة على سحب أوزان تصل إلى 2722 كيلوجرامًا. 

GMC كانيون

أبعاد GMC كانيون

تعتمد كانيون على هيكل ذي أبعاد كبيرة تعكس طبيعتها كشاحنة متعددة الاستخدامات، ويبلغ طول السيارة 5415 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2144 ملم وارتفاعها إلى 2027 ملم. كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3338 ملم.

تجهيزات GMC كانيون

حصلت GMC كانيون على شاشة معلومات وترفيه قياس 11.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي ، كما تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 6.3 بوصة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ومقودًا متعدد الوظائف.

GMC كانيون

وتضم GMC كانيون مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تبدأ من الوسائد الهوائية المتعددة التي تشمل الحماية الأمامية والجانبية والستائرية، وصولًا إلى أنظمة المكابح، منها المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف.

GMC كانيون

كما توفر السيارة نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب تقنيات قراءة مسار الطريق وتحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمن الحارة المرورية، وخاصية مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات متطور يشمل رؤية محيطية بزاوية 540 درجة.

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