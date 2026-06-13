هوندا تعلن استدعاء 880 ألف سيارة بأمريكا بسبب عيب محتمل في نظام التعليق

أعلنت شركة هوندا عن تنفيذ حملة استدعاء واسعة تشمل نحو 880 ألف مركبة في ‏الولايات المتحدة، على خلفية وجود خلل محتمل في أحد مكونات نظام التعليق ‏الخلفي قد يؤثر على ثبات المركبة أثناء القيادة ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث.‏

وأوضحت الشركة أن الاستدعاء يضم عددا من الطرازات الشهيرة، تشمل سيارات ‏هوندا بايلوت موديلات 2016 إلى 2022، وريدجلاين موديلات 2017 إلى ‏‏2023، وباسبورت موديلات 2019 إلى 2023، بالإضافة إلى أكيورا ‏MDX‏ ‏موديلات 2014 إلى 2020.‏

ووفقا لبيانات الشركة، فإن المشكلة تتعلق بالإطار الفرعي الخلفي للمركبة، حيث قد ‏يتعرض للتاكل في نقاط تثبيت نظام التعليق نتيجة ظروف تشغيل معينة، وهو ما قد ‏يؤدي في بعض الحالات إلى تراجع كفاءة نظام التعليق الخلفي والتأثير على التحكم ‏في السيارة.‏

وتشمل الحملة المركبات التي تم بيعها في عدد من الولايات الأمريكية، خاصة ‏المناطق التي تتعرض لظروف مناخية قد تساهم في زيادة معدلات التآكل.‏

وأكدت هوندا أن نسبة المركبات المتوقع تأثرها بالعيب لا تتجاوز 1% من إجمالي ‏السيارات المشمولة بالاستدعاء، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن ‏إصابات أو وفيات مرتبطة بهذه المشكلة، كما لم تسجل مطالبات ضمان ناتجة ‏عنها.‏

وفي إطار الإجراءات التصحيحية، سيتولى وكلاء هوندا وأكيورا فحص الإطار ‏الفرعي الخلفي للمركبات المتأثرة، مع تركيب دعائم تعزيز أو تنفيذ أعمال ‏الإصلاح والاستبدال اللازمة دون تحميل العملاء أي تكاليف إضافية.‏

ومن المقرر أن تبدأ شركة هوندا في إخطار مالكي السيارات المشمولة بالحملة ‏خلال شهر يوليو المقبل.‏