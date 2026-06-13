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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوبارو تطرح أرخص سيارة جديدة بـ3 دواسات

سوبارو سامبار
سوبارو سامبار
عزة عاطف

كشفت شركة “سوبارو” اليابانية عن إطلاق التحديثات الرسمية الجديدة لطرازها النفعي الشهير “سوبارو سامبار فان” في السوق اليابانية، وهي السيارة التي تنتمي إلى فئة مركبات الكي الصغيرة (Kei Van) وتعد التوأم المتطابق لطرازي ديهاتسو "هيجيت كارجو" و"أتراي". 

ونجحت الشركة في الحفاظ على الهوية الاقتصادية الصارمة للمركبة عبر تقديم فئة أساسية ميكانيكية بسيطة للغاية ومزودة بثلاث دواسات (ناقل حركة يدوي) مع طرحها بسعر استثنائي لا يُصدق يضعها كأرخص سيارة جديدة تمامًا في تشكيلة الصانع الياباني عالميًا.

حزمة أمان متطورة وشاشات رقمية للفئة المخصصة للركاب

رغم الحفاظ على البساطة الهيكلية، حصلت تشكيلة سوبارو سامبار فان بالكامل على تعزيزات لوجستية ممتازة تشمل أنظمة أمان وتنبيه متطورة قياسيًا لحماية الركاب على الطرقات. 

وحصلت فئة “دياس” المخصصة لنقل الركاب والعائلات على مقصورة رقمية تحتوي على لوحة عدادات افتراضية متطورة، بالإضافة إلى إمكانية طلب شاشة معلومات وترفيه وسطية تعمل باللمس مقاس 9 بوصات مدعومة بالكامل بالأنظمة البرمجية الحديثة، مما يمنح الشاحنة الصغيرة لمسة مستقبلية وعملية في آن واحد.

المحافظة على خيار ناقل الحركة اليدوي المخصص للمهام الشاقة

استجابت سوبارو لمتطلبات الملاك الباحثين عن سيارة نفعية مخصصة للمهام الشاقة واليومية؛ حيث أبقت في أسفل تشكيلتها الاستثمارية على الفئة الأساسية (Bare-bones) التي تأتي بدون أي كماليات رقمية معقدة ومزودة بثلاث دواسات لناقل الحركة اليدوي الكلاسيكي الذي يضمن كفاءة ميكانيكية عالية، وسهولة تامة في الصيانة خارج المراكز الكبرى، وقدرة متميزة على تحمل الأوزان وحقائب الأمتعة داخل شاسيه المركبة المدمج.

الأسعار الرسمية والخطط التسويقية الحصرية داخل الأسواق

طرحت سوبارو الفئة اليدوية الأساسية من سيارتها سامبار فان بسعر رسمي يبدأ من مليون و 155 ألف ين ياباني (ما يعادل حوالي 7200 دولار أمريكي فقط)، وهو تسعير استراتيجي منافس للغاية مخصص للسوق المحلية اليابانية عبر صالات العرض المباشرة. 

وتهدف هذه الحملة اللوجستية إلى توفير مركبة عملية للشركات الصغيرة والمستهلكين بأسعار مادية معقولة للغاية، تمهيدًا لبدء تسليم الشحنات الأولى للملاك عبر الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون ضمانات ممتدة على أجزاء المحرك والمنظومة الحركية.

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