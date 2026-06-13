مسابقة كأس العالم.. سيارة جيب رانجلر هدية بشرط وحيد

أطلقت علامة “جيب” الأمريكية، التابعة لمجموعة “ستيلانتس” العالمية، حملة تسويقية وترويجية وصفتها الأوساط الرياضية بالجنونية والمبتكرة لإظهار موقفها الوطني بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقررت الشركة اللعب على وتر الوطنية الخالصة بتقديم مكافأة مادية ضخمة ومجانية للمستهلكين، ولكنها وضعت شروطًا ميكانيكية ولوجستية غاية في الغرابة والتعجيز للحصول على الجائزة.

الشرط الأول: الفوز التاريخي باللقب العالمي الأكثر صعوبة

يتلخص الوعد الاستثماري الجريء لشركة جيب في منح طرازات “جيب رانجلر” موديل 2026 مجانًا تمامًا، لكن هذا الوعد معلق بشرط رياضي صعبة؛ وهو نجاح المنتخب الأمريكي للرجال في التغلب على عمالقة اللعبة والتتويج بلقب كأس العالم.

وترى التقارير اللوجستية والإحصائية أن هذه المخاطرة المالية تعد بمثابة رهان آمن تمامًا لميزانية ستيلانتس؛ حيث يتطلب الأمر نجاح الفريق الأمريكي في كتابة التاريخ على أرض الملعب، مما يعني أن الشركة تضمن الحفاظ على سياراتها في صالات العرض مع كسب زخم إعلامي مرعب.

الشرط الثاني: أن تحمل اسم مؤسس الولايات المتحدة قانونًا

إذا افترضنا حدوث المعجزة الكروية الكبرى وتوجت أمريكا باللقب، فإن الجائزة لن تكون متاحة للجمهور العام، بل جرى تخصيصها لوجستيًا وحصريًا لشرائح بشرية تحمل اسمًا محددًا؛ حيث تشترط المسابقة أن يكون الاسم القانوني للمتسابق في بطاقة الهوية الرقمية أو شهادة الميلاد هو “جورج واشنطن” تمامًا مثل الأب المؤسس للبلاد.

وفتحت العلامة باب التسجيل البرمجي عبر موقع إلكتروني مخصص لاستقبال أول 100 مواطن أمريكي يحملون هذا الاسم بدقة، لتوثيق أسمائهم في قواعد البيانات تمهيدًا لتسليمهم الشاحنات حال تحقق المعجزة الكروية والفوز بـ كأس العالم.

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كواليس الحملة الإعلانية وتصريحات “الوطنية الفوضوية”

قادت الإعلان التشويقي الرقمي للمسابقة الممثلة الكوميدية “إليسا شليسينغر” التي تم تعيينها برمجيًا في دور "رئيسة قطاع كرة القدم لعلامة جيب" عبر فيديو قصير تبلغ مدته 60 ثانية نُشر على منصات التواصل الاجتماعي للشركة، ووصفت الفكرة بأنها نمط مميز من "الوطنية الفوضوية والمجنونة" التي تضفي نوعًا من المداعبة والتمرد المقترن بهوية الشاسيه وهيكل جيب التاريخي، لتمثل صيحة تشجيعية تجمع كل محاق كرة القدم وعشاق جيب، تمهيدًا لبدء مرحلة الإطلاق التجاري الرسمي للشحنات الأولى عبر الوكلاء المعتمدين.

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