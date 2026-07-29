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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرشح ترامب .. مجلس الشيوخ الأمريكي يصدّق على «جاي كلايتون» لمنصب مدير المخابرات

جاي كلايتون
جاي كلايتون
ناصر السيد
نتيجة الثانوية العامة 2026

صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، جاي كلايتون، لمنصب مدير المخابرات الأمريكية، رغم معارضة الديمقراطيين عقب جلسة استماع حادة.


يشغل كلايتون المنصب الذي شغر في يونيو الماضي باستقالة تولسي جابارد بعد فترة ولاية اتسمت بمواجهات مع الديمقراطيين في الكونجرس، الذين اتهموها بالترويج لأجندة ترامب السياسية ونشر مزاعم انتخابية مُفندة.
وجاءت نتيجة التصويت 51 صوتًا مقابل 47 لصالح تعيين كلايتون مديرًا للمخابرات الوطنية، المشرف على 18 وكالة استخبارات أمريكية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 
وجاء التصويت وفقًا للانتماءات الحزبية، حيث أيّد الجمهوريون الموالون لترامب مرشحه، بينما صوّت أعضاء الكتلة الديمقراطية ضده.
اكتسب الجدل الدائر حول جابارد ومزاعم الانتخابات أهمية جديدة بعد أن رفض كلايتون مرارًا وتكرارًا، خلال جلسة استماع تثبيته، الاعتراف صراحةً بخسارة ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.


وقبل ثلاثة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونجرس، صعّد ترامب جهوده لجعل "أمن الانتخابات" قضية محورية، على الرغم من النتائج المؤكدة التي تُشير إلى ندرة تزوير الانتخابات.
واتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال هذه القضية للتشكيك في أي من انتصاراتهم الانتخابية.
شهدت جلسة استماع كلايتون في وقت سابق من هذا الشهر بعض الصراخ، حيث أصرّ كلايتون أمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على أنه ليس منكرًا للانتخابات، ولكنه سيكتفي بالقول إن بايدن "تم اعتماده" رئيسًا، وأنه اتبع "الإجراءات"، أو "حصل على أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي"، دون أن يُقرّ بفوزه قبل ست سنوات.


واجه كلايتون أيضًا استجوابًا من الديمقراطيين بشأن قراره بإصدار مذكرات استدعاء لصحفيي صحيفة نيويورك تايمز للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى، وذلك بعد تقاريرهم عن مخاوف أمنية تتعلق بطائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة "إير فورس ون" التي تبرعت بها قطر.
وقال مدعٍ عام في جلسة استماع بالمحكمة الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب ستسحب مذكرات الاستدعاء بعد استجواب دقيق من القاضي حول التحقيق.

مرشح ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي جاي كلايتون مدير المخابرات المدعي العام لمنطقة مانهاتن المخابرات الأمريكية

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