التجسس مقابل المال.. التحقيق مع إسرائيلي ينفذ مهام لصالح المخابرات الإيرانية

وجهت النيابة الإسرائيلية في القدس المحتلة لائحة اتهام إلى إيلي لافون، البالغ من العمر 21 عامًا، بتهمة التجسس لصالح إيران.



ووفقًا للائحة الاتهام، تواصل لافون، خلال أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026، مع شخصين عرّفا نفسيهما باسمي "سينا" و"ألكسندر"، وكانا يعملان لصالح المخابرات الإيرانية، ونفذ لافون مهامًا لصالحهما، مثل تصوير محطة الحافلات المركزية في العاصمة وتوثيق مبنى في حي البخاري.

وقد تلقى لافون أموالًا من العميلين مقابل هذه المهام.

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القبض على شاب أمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا ويقيم في إسرائيل، للاشتباه في تنفيذه أنشطة تجسسية لصالح إيران، شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات عن كل مهمة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عملية الاعتقال جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار تعاون بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وبالاستناد إلى معلومات قدمتها أجهزة أمنية دولية. وأوضحت أن المشتبه به يواجه تهمًا بالتواصل مع عميل أجنبي والإضرار بأمن الدولة.