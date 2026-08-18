الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران

أفادت القناة الأولى المصرية بأن وزارة الخارجية أعلنت الإفراج عن البحارة المصريين الذين كانوا محتجزين على متن السفينة «ريم الخليج» في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية أن البحارين المصريين جرى تأمين خروجهما من الأراضي الإيرانية، وتسهيل إجراءات عودتهما إلى مصر، بعد فترة من الاحتجاز.

ويأتي الإفراج عن البحارين في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، والعمل على تأمين سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الإجراءات الخاصة بعودة البحارين إلى مصر، بعد تأمين خروجهما من إيران.