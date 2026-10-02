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منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من أمطار رعدية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من أمطار رعدية

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس غدًا السبت 3 أكتوبر 2026، أجواء خريفية متقلبة نسبيًا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح وظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا أجواء خريفية معتدلة الحرارة خلال الصباح الباكر، تميل للحرارة على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، وتكون حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استمرار الأجواء الخريفية وفرص سقوط الأمطار يأتي نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتحد من ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن زيادة فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 3 أكتوبر

تأتي درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تكون المحافظات الساحلية أقل حرارة من المناطق الداخلية، في حين يظل جنوب الصعيد الأعلى في درجات الحرارة، مع تسجيل العظمى نحو 37 درجة مئوية.

فرص أمطار قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا

ويتضمن الطقس غدا فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، خاصة السواحل الشمالية، إلى جانب شمال الوجه البحري وشمال الدلتا ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد.

وتبلغ نسبة حدوث الأمطار نحو 30% على المناطق المتفرقة المشار إليها، بينما قد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 20%، على فترات متقطعة.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن الأمطار لن تكون مستمرة على جميع المناطق في الوقت نفسه، وإنما ستسقط على فترات متقطعة من منطقة إلى أخرى، موضحة أن التأثير الأكبر سيكون على المحافظات الساحلية وشمال الدلتا والصحراء الغربية ووسط الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء ومدينة الغردقة، وقد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار الخفيفة جدًا تصل إلى نحو 10% على المناطق المتفرقة المشار إليها.
 

أمطار غزيرة

شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا ظهور الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفق تصريحات المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر.

وأوضحت غانم أن الشبورة المائية تختفي سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، ولا تمثل مصدرًا للقلق، مع أهمية توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

رياح نشطة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة

ويشهد الطقس غدا نشاطًا للرياح على أغلب المحافظات، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، وهو ما يستدعي الانتباه خاصة على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن نشاط الرياح سيكون أحد العوامل التي تساعد على تحسن الإحساس بدرجات الحرارة خلال الفترات المسائية، رغم استمرار ارتفاع الحرارة نهارًا في بعض المناطق.

أجواء معتدلة صباحًا وحارة نهارًا

ومن المتوقع أن تبدأ أجواء الطقس غدا معتدلة في أغلب المناطق خلال الصباح الباكر، بينما تميل للحرارة على محافظات السواحل الشمالية.

وخلال ساعات النهار، يصبح الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، قبل أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الليل، لتصل الصغرى إلى نحو 20 درجة مئوية على القاهرة ونحو 18 درجة على المدن الجديدة، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم.

وتتحول الأجواء خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر إلى معتدلة وتميل إلى البرودة، خاصة مع نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار.

الأرصاد تحذر من تغيرات الأجواء خلال الأيام المقبلة

ونصحت الدكتورة منار غانم المواطنين باختيار الملابس المناسبة لطبيعة الأجواء، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت أن الأجواء الخريفية ستستمر خلال الأيام المقبلة، سواء من حيث فرص سقوط الأمطار أو انخفاض درجات الحرارة، نتيجة استمرار تأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع أن تظل فرص الأمطار قائمة على بعض المناطق، مع تفاوت شدتها من منطقة إلى أخرى، بينما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وبذلك يجمع الطقس غدا بين الأجواء الخريفية المعتدلة خلال الصباح والليل، والحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري، مع استمرار ارتفاع الحرارة على جنوب الصعيد، إلى جانب فرص الأمطار والشبورة ونشاط الرياح في عدد من المناطق.

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