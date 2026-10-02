أمطار رعدية تضرب السعودية.. حالة الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الجمعة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وبحسب التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية ؛ فمن غير المُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية مع استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من تبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية والشرقية.

وأشار إلى تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الرياض .