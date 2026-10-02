أزهري: الأرض والوطن كالعِرض.. والحفاظ على البلد مسؤولية الجميع

أكد الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله كرم الإنسان، وأن كرامة الإنسان تحتاج إلى بيئة حاضنة، وأن كل مواطن يعلم قيمة الوطن الذي يعيش فيه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الوطن الذي ينشأ فيه الإنسان هو الذي يحصل منه على كرامته، وأن حب الوطن مسؤولية.

وأشار إلى أن كل مواطن، مهما عاش في الخارج، يريد أن يعود إلى بلده ويدفن فيها، وأن كل مواطن يدافع عن بلده، ولذلك نؤكد أن كرامة الإنسان من كرامة بلده.

وتابع أن الأرض والوطن كالعِرض، وأن الجميع يعمل من أجل الحفاظ على بلده، وأن الله يحفظ مصر، وأن مصر مذكورة في القرآن الكريم.