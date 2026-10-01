شيخ الأزهر الراحل أوصى بالتبرع بالقرنية.. أزهري عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أكد الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن قضية التبرع بالأعضاء من الأشخاص بعد الموت بها خلاف بين العلماء، وأن هذه القضية تختلف عن قضية التبرع بالأعضاء من الأشخاص الذين يتم الحكم عليهم بالإعدام.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن دليله على وجود خلاف بين العلماء هو أن الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف وأحد أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر، كان قد أوصى قبل وفاته بالتبرع بالقرنية.

ولفت إلى أن الدكتور محمد سيد طنطاوي توفي أثناء مشاركته في حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالمية بالرياض، ودفن بالبقيع الشريف في المدينة المنورة، ولم يتم الحصول منه على القرنية رغم توصيته بأنه متبرع بها.

وأشار إلى أن قدرة الله فوق كل شيء، ولذلك نجد أن هناك علماء كانوا مع نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، وهناك من كان يرفض.