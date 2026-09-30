برلماني: التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يحتاج موافقة حرة

قال النائب نبيل العطار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في إنقاذ حياة المرضى يمكن طرحه للنقاش من الناحيتين الطبية والإنسانية، إلا أن أي تنظيم لهذا الأمر يجب أن يقوم على احترام كامل لإرادة المحكوم عليه وضمان عدم تعرضه لأي ضغط أو إكراه.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التبرع بالأعضاء يجب أن يظل قرار شخصي وإنساني صادر عن إرادة حرة ومستقلة، مشدد على ضرورة الفصل التام بين العقوبة المقررة على المحكوم عليه وبين قرار التبرع بالأعضاء، حتى لا تكون هناك أي صلة بين الموافقة على التبرع وبين تنفيذ حكم الإعدام.

موافقة المحكوم عليه

وأكد العطار أن موافقة المحكوم عليه، في حال صدورها بصورة واضحة وصريحة ومسبقة، ودون أي تأثير مادي أو معنوي، يمكن بحثها في ضوء القوانين والضوابط الطبية المنظمة لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء، مع ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والطبية اللازمة.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية على أن إنقاذ حياة المرضى يمثل هدف إنساني مهم، لكن تحقيقه لا بد أن يتم من خلال منظومة تضمن حماية كرامة الإنسان وسلامة الإجراءات، وتمنع استغلال الظروف القانونية أو النفسية للمحكوم عليه، مع وضع ضمانات واضحة للتأكد من استقلال قراره.