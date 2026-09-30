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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تعزيز المخزون الإستراتيجي رسالة طمأنة للمواطن.. وتأمين السلع والطاقة أولوية

السلع
السلع
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الحكومة بزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية يأتي في توقيت مهم، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية وتحديات متلاحقة تؤثر على حركة التجارة والإمدادات والأسواق العالمية.

وقالت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والطاقة يمثل أحد مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن وجود مخزون كافٍ يتيح للدولة التعامل بمرونة مع أي اضطرابات طارئة في سلاسل الإمداد.

تأمين الوقود يحمي القطاعات الإنتاجية

وأوضحت العسيلي أن تأمين مخزون مناسب من المنتجات البترولية لا يقتصر تأثيره على توفير احتياجات المواطنين، وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار الطاقة عنصرًا أساسيًا في الصناعة والزراعة والنقل والخدمات.

وأضافت أن الحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة يساعد على استمرار دورة الإنتاج ويحد من تداعيات أي ارتفاعات أو اضطرابات مفاجئة في الأسواق الدولية على تكلفة النشاط الاقتصادي.

دعم الإنتاج المحلي يقلل التأثر بالأزمات العالمية

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتزامن بناء المخزون الاستراتيجي مع مواصلة دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة على توفير السلع الأساسية من مصادر داخلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية.

وأكدت أن تطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع يمثل عنصرًا مكملًا لسياسة تأمين السلع، ويضمن وصولها إلى مختلف المناطق بالكفاءة المطلوبة.

الاستعداد المبكر يحمي الاقتصاد من الصدمات

وأشارت نجلاء العسيلي إلى أن التعامل الاستباقي مع الأزمات أصبح ضرورة في ظل سرعة تطورات الأحداث الدولية، موضحة أن التخطيط لمستويات المخزون ومتابعة حركة الأسواق بصورة مستمرة يساعدان الدولة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

واختتمت بالتأكيد على أن الأمن الغذائي وأمن الطاقة جزء أساسي من منظومة الأمن الاقتصادي، وأن استمرار العمل على تأمين الاحتياجات الأساسية يمثل دعمًا لاستقرار الأسواق وحماية للقطاعات الإنتاجية والمواطنين من تداعيات الأزمات الخارجية.

المخزون الاستراتيجي السلع الطاقة مواجهة الأزمات

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