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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم محور اهتمام جميع الأجهزة التنفيذية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أ ش أ

 أكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق أن تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم، وحسن استقبالهم، وسرعة إنهاء مصالحهم وتقديم الخدمات لهم؛ محور اهتمام جميع الأجهزة التنفيذية، وأن تعمل جميع الجهات على إزالة أسباب الشكاوى والتعامل الفوري مع المشكلات وفقاً للقانون تأتي في المقدمة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والإدارات المعنية؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بسير العمل التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والتكليفات بمختلف القطاعات.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم محافظ الدقهلية بخالص التهاني والتبريكات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تقدم بخالص التهاني إلى أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وأبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي ستظل راسخة في وجدان المصريين، مؤكداً أن انتصارات أكتوبر ستظل شاهداً على عظمة القوات المسلحة المصرية وقدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

ووجه المحافظ تحية تقدير وعرفان لأسر شهداء وأبطال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، مؤكداً أن ما قدموه من تضحيات وعطاء بلا حدود سيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة، وستظل ذكراهم خالدة في وجدان الشعب المصري.

وبعث محافظ الدقهلية، بخالص التهاني إلى اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في أول مجلس تنفيذي بعد توليه مهام منصبه بالدقهلية، مع رسالة بخالص الشكر والتقدير لرجال الشرطة لجهودهم في حفظ الأمن والأمان الذي يبعث برسائل الاطمئنان للمواطنين.

كما هنأ محافظ الدقهلية، عددا من القيادات التنفيذية بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من البذل والعطاء والعمل الجاد، والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن العمل والاجتهاد والكفاءة يمثلون الأساس في اختيار القيادات وتولي المناصب وتصعيد الكوادر، مؤكداً أهمية منح الفرصة للعناصر المتميزة والقادرة على تحمل المسؤولية، وتشجيع جميع الكوادر التنفيذية على التميز والابتكار وبذل أقصى جهد، مع الحرص على إثابة المجتهدين والمتميزين وتحفيزهم على مواصلة الأداء المتميز.

وشدد على ضرورة مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع، وفي مقدمتها الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة والأفكار المشبوهة، والتصدي لمحاولات بث البلبلة أو النيل من استقرار الوطن، مؤكداً أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار أو معلومات غير موثوقة.

وأشار المحافظ إلى أن جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية تعمل في خندق واحد، وأن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مواصلة جهود البناء والتنمية واستكمال مسيرة بناء ونهضة مصرنا الغالية.

ونقل محافظ الدقهلية توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وعاظ وزارة الأوقاف وكذلك القساوسة بدور فعال في نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة هدم الدولة، من خلال كلمة يومية في المدارس لزيادة الوعي حول خطورة هدم الدولة، وأن يكون ذلك في شكل عمل مؤسسي مستمر

وتناول المحافظ - خلال الاجتماع - الظروف والتحديات التي يشهدها العالم خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن العالم يمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتداخل فيها العديد من الأزمات والتحديات، وتنعكس تداعياتها على مختلف الدول، ومن بينها تأثيرات الأوضاع العالمية على الأسعار، إلى جانب تصاعد حدة التنافس والصراع على مصادر الطاقة، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية تمس مختلف المجتمعات.

وأكد المحافظ - في هذا السياق - أهمية مواصلة العمل والانضباط وترشيد الإنفاق وحسن إدارة الموارد، مع تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للتخفيف من تداعيات هذه التحديات، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات للمواطنين، في إطار الإمكانات المتاحة.

ووجه محافظ الدقهلية خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، تقديراً لجهودهم المتميزة خلال الزيارة الأخيرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة والوفد الأوروبي المرافق لهما، مشيداً بحسن التنظيم والاستعداد والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، وظهور المحافظة بالشكل اللائق الذي يعكس حجم العمل والجهد المبذول.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، وسرعة الإنجاز، والالتزام الكامل بالمسئولية، والعمل من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة أبناء الدقهلية.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، وإيهاب منصور معاون المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

محافظ الدقهلية احتياجات المواطنين

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