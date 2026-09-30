سفيرة مصر في بوروندي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية بوروندي

قدمت السفيرة انجي شريف السمنودي أوراق اعتمادها سفيرةً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، إلى ايفاريست ندايييشيمي Évariste Ndayishimiye، رئيس جمهورية بوروندي.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد؛ أعرب الرئيس البوروندي عن تقديره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه للقاء سيادته، على هامش المشاركة في منتدى الأعمال أفريقيا العلمين، وقمة الدول المؤسسة للنيباد، والاجتماع الثامن للقمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 2-4 أكتوبر المقبل بمدينة العلمين.

كما تناول اللقاء التعاون بين مصر وبوروندي، وسبل مواصلة دفع وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعكس اللقاء عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع بين مصر وبوروندي، والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها والارتقاء بها، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ك ف