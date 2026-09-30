قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح بعد عرض أهلي بني غازي
ولي العهد السعودي يهاجم إسرائيل: ندين هجمات غزة وانتهاكات الأقصى
خالد الصاوي: خسيت 60 كيلو جرام وعملت عملية تكميم وشيلت المرارة
هل تجب الزكاة على الديون وأموال التجارة؟.. أمين الفتوى يوضح
بتهمة النصب على المواطنين .. حبس دجّال بالإسكندرية لزعمه العلاج الروحاني
أسامة كمال عن حادث طائرة فلاي دبي: روايات متضاربة وتحقيقات تكشف حقيقة ما جرى
كامل الوزير: في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح
هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص
وزير الإعلام الأسبق: الجيش المصري نشأ لحماية النيل ومقدرات الوطن منذ آلاف السنين
الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري
الولايات المتحدة تهنئ الصين بالعيد الوطني
حارس فولهام على رادار بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفيرة مصر في بوروندي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية بوروندي

سفيرة مصر فى بوروندي
سفيرة مصر فى بوروندي
أ ش أ

قدمت السفيرة انجي شريف السمنودي أوراق اعتمادها سفيرةً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، إلى ايفاريست ندايييشيمي Évariste Ndayishimiye، رئيس جمهورية بوروندي.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد؛ أعرب الرئيس البوروندي عن تقديره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه للقاء سيادته، على هامش المشاركة في منتدى الأعمال أفريقيا العلمين، وقمة الدول المؤسسة للنيباد، والاجتماع الثامن للقمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 2-4 أكتوبر المقبل بمدينة العلمين.

كما تناول اللقاء التعاون بين مصر وبوروندي، وسبل مواصلة دفع وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعكس اللقاء عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع بين مصر وبوروندي، والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها والارتقاء بها، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ك ف

سفيرةً لجمهورية مصر العربية بوروندي رئيس جمهورية بوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

ترشيحاتنا

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تشكيل لجنة التحكيم لعام 2027

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد