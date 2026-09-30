أحمد موسى: وعي المواطنين ودعم مؤسسات الدولة في مقدمة رسائل الرئيس السيسي

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على أبرز الرسائل التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من المسؤولين والعمد والمشايخ، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، تناول أحمد موسى حديث الرئيس عن محاولات الإضرار بالدولة، والتي تتخذ صورًا متعددة، من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على أهمية رفع وعي المواطنين والتعامل مع هذه المحاولات بصورة واعية.

السيسي: وعي المصريين يمثل خط الدفاع أمام محاولات الإضرار بالدولة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال الاجتماع أن الدولة تواجه تحديات متعددة، مشددًا على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، إلى جانب تطوير الأدوات اللازمة للتعامل مع مختلف محاولات الإضرار بالدولة.

وأشار الرئيس إلى أن من بين الأدوات المستخدمة في هذا السياق منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وعي المصريين يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة تلك المحاولات، مع ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة والمواطنون بصورة متكاملة للحفاظ على استقرار البلاد.

مسئولية الحفاظ على الدولة

وأوضح أحمد موسى أن الرسائل التي طُرحت خلال الاجتماع لم تقتصر على دور مؤسسات الدولة، وإنما امتدت إلى التأكيد على أن الحفاظ على مصر مسئولية مشتركة بين جميع أطراف المجتمع، كلٌّ في موقعه.

وأضاف أن الدولة لا يمكن أن تعتمد على مؤسسة واحدة في مواجهة التحديات، وإنما تحتاج إلى تضافر جهود الأجهزة والمؤسسات والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار والتعامل مع المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

استغلال موارد الدولة في مواجهة التحديات

وتناول موسى كذلك تأكيد الرئيس أهمية الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة للدولة، وعدم التعامل مع التحديات باعتبارها أمورًا يستحيل تجاوزها.

ووفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية، شدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة حسن استغلال موارد الدولة، مع التأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات يمكن توظيفها بصورة أفضل لتحقيق نتائج إيجابية ودعم جهود التنمية.

العمد والمشايخ وتجارب مواجهة الشائعات من داخل القرى

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من العمد والمشايخ من قرى ونجوع مختلفة، حيث استعرض بعضهم تجارب محلية تستهدف تعزيز التواصل مع المواطنين والتعامل مع الشائعات من خلال العمل المجتمعي المباشر.

ومن بين النماذج التي جرى عرضها تجربة عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، الذي تحدث عن تشكيل لجنة من المثقفين داخل القرية للتعامل مع الشائعات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ورعاية الأطفال الأيتام وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم والتصدي لبعض الظواهر الاجتماعية.

العمل على الأرض لمواجهة الشائعات

وأشار أحمد موسى إلى أهمية التجارب التي تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين، معتبرًا أن تقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات المجتمعية يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة والتواصل داخل المجتمعات المحلية.

كما تطرق إلى ما طرحه الرئيس بشأن ضرورة استمرار العمل المؤسسي، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بصورة مؤقتة، إلى جانب أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين.

وفي ختام حديثه، أكد موسى أن الاجتماع تضمن مجموعة من الملفات المرتبطة بالأمن الداخلي والتحديات الاقتصادية والإقليمية، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل المؤسسي والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار واستكمال مسار التنمية.